Hulkenberg e l’opzione Red Bull: ”Siamo in contatto”

Nico Hulkenberg e l’opzione Red Bull: per averne la conferma bisognerà aspettare. Le trattative sembra che siano in atto

Hulkenberg e l’opzione Red Bull sono sempre più realtà. Per il pilota, il futuro è ancora incerto. Sono molte le voci circolate negli ultimi tempi, quasi tutte a favore del suo passaggio alla scuderia austriaca. Il tedesco ha sempre evitato di esporsi troppo sulla questione, ma adesso che le voci si sono affievolite ha preso la palla al balzo per poter parlarne. Le trattative sono in atto, ma non ci sarebbero novità a riguardo, almeno per il momento, ha confermato il pilota.

”Ovviamente sono in contatto con persone che sanno cosa sta succedendo, ma non ho molte novità ultimamente. Ci sono persone che mi aiutano. Ma cerco di mantenere i contatti con i team da solo”, ha dichiarato Hulkenberg durante un’intervista avvenuta di recente con Servus TV. Aggiungendo: ”Al momento non c’è niente da segnalare. Le voci si sono un po’ smorzate. Sono molto motivato, ma ci vorrà del tempo prima di poter dare un annuncio definitivo”.

SCHERZO O REALTÀ?

Il pilota della scuderia britannica, ha approfittato della situazione per scherzarci su. In parte forse anticipando qualcosa, o magari solo per confondere le idee. ”Sì, in effetti ho già firmato. Ieri ho sottoscritto un contratto per il mutuo della mia nuova casa”, ha dichiarato il pilota in modo scherzoso. Nonostante la parte ironica, Hulkenberg fa sapere che passerà ancora del tempo prima di riuscire ad avere delle risposte definitive.

”Sono molto calmo, nonostante sia qualcosa fuori dal mio controllo. Devo essere pronto a ogni eventualità. So quanto sia imprevedibile la situazione. Se andrà male aspetterò un’altra opportunità. Devo essere paziente e aspettare la decisione” ha dichiarato per concludere. Le possibilità sono varie, ma adesso che il campionato è ormai al termine e un nuovo anno sta per arrivare, bisognerà far conto del tempo che è sempre più agli sgoccioli. Allo stesso tempo, alcune voci danno per favorito il tedesco come sostituto di Albon. Non ci resta che attendere ulteriori notizie.