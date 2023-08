Peter Bayer sarà fondamentale per la ripresa AlphaTauri?

Peter Bayer darà inizio ad una nuova era in casa AlphaTauri? L’amministratore delegato della scuderia di Faenza insieme al nuovo ingaggio, Laurent Mekies, tenterà di portare la squadra ai vertici della griglia. Nel frattempo, analizziamo il percorso che l’ha portato in Formula 1

L’amore per le corse scorre in Peter Bayer sin da quando era solo un bambino, cercando di far diventare la sua passione una realtà. Dopo aver conseguito una laurea in economia aziendale, Bayer sperava di trovare un lavoro nelle corse automobilistiche, ma senza successo. Si imbatté in nuovi orizzonti sempre all’interno dello sport, dove riuscì a farsi spazio: “A quei tempi passavo molto tempo a sciare, fare snowboard e arrampicare. Lì ho incontrato alcune persone che mi hanno detto: ‘Vieni a lavorare con noi’, ed è per questo che mi sono iscritto alla International Snowboard Federation.” ha dichiarato

“Ed è stata una bellissima esperienza. Lo snowboard era un mix di sport, cultura, stile di vita, musica, moda. Organizzavamo eventi di snowboard e poi aggiungevamo festival musicali. Il passo successivo è stato che nel 2005 dove ho creato il mio festival di musica elettronica, chiamato Soundcity, che era uno dei più grandi di tutta l’Austria” Il suo coinvolgimento negli sport invernali gli ha dato l’opportunità di lavorare con il Comitato Olimpico Internazionale su un nuovo progetto.

Un incontro inaspettato

Un incontro con l’uomo d’affari e vicepresidente delle Olimpiadi di Londra Sir Keth Mills ha visto Bayer passare nel 2013 alla vela, con il suo coinvolgimento che include l’ Ocean Masters e la Coppa America. Qui incontrò Jean Todt che gli offrì un’inattesa proposta,direttore generale del CIO:“ Ho conosciuto Jean e mi ha tormentato per tre mesi. Ho dovuto fare tanti incontri, tante presentazioni, perché voleva essere sicuro che capissi il motorsport. Ovviamente non avevo altro background se non la mia passione.” ha dichiarato

“Dovevo fargli una presentazione analizzando i punti di forza e di debolezza di tutti i campionati, le loro strutture, le risorse che gestiscono. Credo di aver capito bene e ho convinto Jean e il Consiglio Mondiale a scegliermi.” Nel 2021 è stato nominato direttore esecutivo della Formula 1 e fu coinvolto nello sviluppo dei nuovi regolamenti finanziari e del limite di costo, oltre a contribuire alla definizione del pacchetto di power unit per il 2026.

L’arrivo di Ben Sulayem

Con l’ ingresso di Mohammed Ben Sulayem al posto di Todt nel 2021, cambiò tutto. Egli portò con sè una nuova squadra con nuove idee a cui Bayer non si adattava più: “Quando Mohammed è stato eletto non ho mai capito come volessero effettivamente strutturare gli affari. Non ero così impegnato come un tempo e quando ho capito le ingenti differenze che c’erano tra lui e Jean Todt, ho deciso di lasciare.” ha affermato il cinquantaduenne austriaco.

Sarà l’AlphaThauri a far tornare Bayer in pista, come amministratore delegato del team. Ad affiancarlo, l’ex membro Ferrari, Laurent Mekies con cui lavorerà a stretto contatto: ” Sarà interessante, riusciremo a dividerci i compiti. A lui toccherà occuparsi del settore tecnico sportivo mentre a me spetta la parte commerciale, strategica e aziendale” afferma Bayer. I compiti attuali dell’austriaco includono il cambio nome della squadra per la prossima stagione e prepararsi al passaggio Red Bull Powertrains/Ford power unit secondo le nuove regole nel 2026 e garantire che Faenza lavori più a stretto contatto di prima con la scuderia austriaca.

I nuovi propositi di Peter Bayer con AlphaTauri

Successivamente Bayer ha dichiarato: “la cosa più importante da parte degli azionisti è che AlphaTauri non verrà venduta e questo è segno di stabilità. Credo che ci siano due ragioni, una è l’attaccamento emotivo alla squadra, essere nella costante ricerca di giovani talenti e aiutarli a crescere nelle diverse aree del nostro team, compresi i piloti. E allo stesso tempo, hanno detto di trovare sinergie, lavorare a stretto contatto con la Red Bull Racing , sfruttare i regolamenti tecnici, cosa che attualmente non facciamo, i risultati parlano da soli.”

“Ma anche dal punto di vista commerciale, per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane, i percorsi per ingegneri tecnici e manager, ci sono tantissime altre cose che possiamo fare insieme. E questo è davvero l’obiettivo strategico su cui sto lavorando.“ Lo spostamento della base britannica di ricerca e sviluppo di AlphaTauri da Bicester a Milton Keynes è un’opzione in discussione che attirerà l’attenzione dei rivali, ma Bayer insiste sul fatto che tale spostamento non diventerà un problema. La nuova energia in casa AlphaTauri sarà il segreto per la rinascita del team?