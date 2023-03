Horner, Red Bull: “Metà della AMR23 è nostra, ecco perché va così bene”

Fernando Alonso non è turbato dai commenti della Red Bull sulla sua AMR23, poiché afferma che le differenze sono evidenti, soprattutto perché anche la Mercedes afferma che “metà” della macchina è loro

Alonso è salito sul podio al suo debutto con l’Aston Martin. Il due volte campione del mondo si è unito ai due piloti della Red Bull nei festeggiamenti al Gran Premio del Bahrain.

“Dicono che l’imitazione sia la più grande forma di adulazione” ha detto il capo della Red Bull, Christian Horner, riguardo la AMR23: “Ed è bello vedere che la vecchia macchina va così bene”.

Sergio Perez e Helmut Marko hanno parlato di “tre Red Bull” sul podio: “Puoi copiare in modo così dettagliato senza avere la documentazione della nostra auto?”. In seguito hanno fatto marcia indietro, definendo i commenti solo osservazioni umoristiche.

Ad ogni modo, Alonso non è affatto turbato perché dice che sono macchine “chiaramente” diverse.

“Non mi interessano affatto i commenti. Non sono turbato se non per concentrarmi sulla mia squadra e migliorare. Ma puoi vedere chiaramente che ci sono differenze tra le due vetture a colpo d’occhio”. Fernando Alonso prevede una Mercedes molto veloce mentre l’Aston Martin punta a confermare il ritmo.

La Mercedes rivendica la “metà” dell’AMR23

La Red Bull non è l’unica squadra che si dà una pacca sulla spalla per l’AMR23, con Toto Wolff che rivendica metà della vettura dopo il Bahrain.

Parlando dopo il podio di Alonso, ha detto ai media che la macchina è: “Metà nostra , dal motore al cambio e alle sospensione posteriore”. E, ha aggiunto, che è stata progettata nella “stessa galleria del vento”. Come sottolinea Alonso, non si possono trovare due concetti di auto contrastanti rispetto alla Red Bull e alla Mercedes.

Alla domanda di espandere la sua convinzione sul fatto che l’AMR23 sia diversa, ha dichiarato: “Visivamente sono diversi e un esempio di ciò è che la Mercedes afferma che il 50 percento della loro auto è nostro [motore, cambio e sospensioni] e la Red Bull afferma che 50 per cento è loro. Non ci possono essere due concetti più diversi di questi due. Ciò indica chiaramente che nessuna delle due teorie è vera”.

“Abbiamo un concept diverso rispetto a quelle due auto, anche se è vero che visivamente tutte le auto si assomigliano un po’. Se prendi le auto nere, beh, anche la Ferrari, la Haas e l’Alfa Romeo sembrano molto simili tra loro”. Direi che l’auto più simile alla nostra, a dire il vero, è l’Alpine, con le fiancate con quei tunnel”, ha detto.

Sminuisce le aspettative in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita

Alonso dice che è stato un bene per l’Aston Martin poiché le persone hanno notato il lavoro che il team ha fatto per salire sul podio. Ma, avverte, devono rimanere con i piedi per terra perché il circuito di Jeddah è molto diverso dal Bahrain e potrebbe non essere adatto alla macchina.

“Tutte le squadre lottano con il limite di budget, cercando di migliorare qua e là e quando ne vedono un altro che migliora di due secondi o un secondo, devono cercare dove è possibile fare migliorie”, ha detto.

“Ed è positivo in un certo senso, perché il lavoro svolto viene elogiato. Dobbiamo aspettare e migliorare la macchina in tutti i punti deboli che identifichiamo in queste prime gare”.