GP Arabia Saudita, Red Bull: “Giornata buona, abbiamo margine”

Dopo le prime due sessioni di libere che hanno dato inizio al weekend del GP dell’Arabia Saudita, i due piloti Red Bull hanno espresso le proprie sensazioni

Cambia il circuito ma non la sostanza, visto che là davanti troviamo sempre Max Verstappen, il quale ha chiuso al comando sia FP1 (1:29.617) che FP2 (1:29.603). Tiene più o meno il passo Sergio Perez che ha terminato il suo venerdì rispettivamente con un 1:30.100 prima e 1:29.902 poi. Come da previsioni è la Red Bull la grande favorita per il GP dell’Arabia Saudita, sia per la conquista della pole position che della vittoria. Non può essere altrimenti, vista la grande prova di forza mostrata in Bahrain. Tuttavia questa volta potrebbe rivelarsi un po’ più “complicata”, visti i distacchi minimi che hanno evidenziato le simulazioni di long run.

Verstappen: “Qui sarà diverso dal Bahrain”

“Mi sento molto meglio dopo alcuni giorni di malattia, non è stato bello ma ora sto bene”. Esordisce così il due volte Campione del Mondo che, dopo aver saltato il giovedì, una volta sceso in pista è parso comunque in gran forma. L’olandese si è detto soddisfatto al termine della prima giornata: “Oggi si trattava di mettere a punto la monoposto. È stata una giornata positiva, ma ci sono ancora molti aspetti in cui possiamo migliorare“.

Con un tracciato che per caratteristiche è esattamente l’opposto di quello di Sakhir, Verstappen conferma che questo weekend la griglia sarà più compatta, soprattutto in termini di passo gara. “Nei long run sembriamo tutti abbastanza vicini. Essendo questo un circuito a bassissimo degrado, la gestione della gomma conterà meno rispetto al Bahrain”, ha chiosato.

Solid first day, feeling good 👊 pic.twitter.com/Wa5SgFY9OJ — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 17, 2023

Perez: “Prestazione in linea con le aspettative”

La giornata si è rivelata positiva anche per il messicano, nonostante una noia tecnica: “Abbiamo avuto un problema meccanico, ma siamo fiduciosi di poterlo risolvere”. L’obbiettivo di giornata era comunque quello di trovare il feeling: “Ci siamo concentrati sul conoscere le condizioni della pista, dal momento che tra FP1 e FP2 le temperature cambiano parecchio. – ha detto Perez – In generale le prestazioni sono quelle attese, ma contiamo di avere ancora del margine da poter sfruttare”.

In ogni caso Checo non abbassa la guardia, convinto che gli avversari riusciranno ad avvicinarsi alle prestazioni Red Bull: “Sono sicuro che i nostri rivali lavoreranno sodo nel corso della nottata per riuscire a colmare il divario che li separa da noi. Dal canto nostro ci auguriamo di riuscire a essere ancora più competitivi nella giornata di domani”, ha dichiarato l’ultimo poleman a Jeddah.