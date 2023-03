Alonso: “Devo ancora abituarmi allo sterzo Aston Martin”

Ottimo inizio di stagione da parte di Aston Martin: ma Fernando Alonso, alfiere della scuderia inglese, sembra non essersi ancora abituato allo sterzo della AMR23

Il pilota più sorprendente di questo primo Gran Premio è Fernando Alonso, ad aumentare il prestigio di questo risultato è il fatto che lo spagnolo non si sia ancora abituato allo sterzo dell’Aston Martin. Il due volte campione del mondo, dopo aver sorpreso con degli ottimi crono nelle prove libere, ha conquistato la terza posizione in gara. Durante la sua rincorsa per la conquista al podio, l’asturiano, ha sorpassato Lewis Hamilton, il suo rivale di mille battaglia. Dopo aver tentato un primo sorpasso, grazie anche al DRS, si è dovuto riaccodare al sette volte campione del mondo, a causa del sovrasterzo che ha colpito la AMR23.

Alonso ha voluto spiegare i motivi di questo piccolo problema: “Devo ancora abituarmi al servosterzo e in generale altre piccole cose della monoposto. È diversa rispetto alla filosofia di Alpine, questo mi ha colto di sorpresa, a dire il vero“. Parlando delle differenze tra i transalpini e i britannici, dichiara che: “Per quanto riguarda l’unita di potenza, non penso ci siano differenze. Ma la stessa monoposto e la geometria delle sospensioni anteriori sono sempre diverse per ogni team. Di conseguenza, alla presa dello sterzo, si ha un feedback unico. In questo momento so di avere bisogno di più tempo in pista e in generale sulla vettura”. Alonso, essendo in pista ormai dal lontano 2001 e avendo condotto diversi tipi di monoposto, preferisci una vettura con poca assistenza.

Il ritorno alla competitività

Alonso, intervistato da DAZN España, ha spiegato che: “Finire sul podio nella prima gara è semplicemente irreale. Il lavoro che Aston Martin ha compiuto durante l’inverno è stato ottimo. Ovviamente mi piacerebbe partire davanti e imprimere il nostro ritmo, ma non ho avuto la migliore partenza e mi sono ritrovato a inseguire. Sicuramente è stato eccitante e più adrenalinica, quindi spero che alla gente sia piaciuto“.