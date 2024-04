Horner: “Ho imparato a non dare troppo peso a ciò che dice Toto”

Ennesimo scontro verbale tra Christian Horner e Toto Wolff dopo le dichiarazioni di quest’ultimo in Giappone: questa volta, però, Horner non sembra troppo intenzionato a dare peso alle parole del collega

La supremazia di Verstappen in pista è innegabile. Nessuno ha mai detto il contrario. Ma, in una competizione come la Formula 1, le cose possono cambiare in un attimo. Soprattutto a così tante gare dalla fine della stagione. Proprio per questo Christian Horner sembra non voler dare chissà quanto peso alle parole del collega Toto Wolff.

Wolff pensa, infatti, che nessuno possa fermare Verstappen. Neanche la Ferrari, che si trova a così poca distanza dalla scuderia di Milton Keynes ma che ha ancora molto da lavorare prima di poter effettivamente raggiungere la medesima velocità. Tra le diverse dichiarazioni emerse dalle interviste a Suzuka, sono proprio quelle del team principal della Mercedes ad aver creato più discussioni all’interno del Circus. Ma i diretti interessati non sembrano troppo toccati da ciò.

Per la Red Bull non è tutto così semplice

“Nessuno riuscirà a raggiungere Max quest’anno” ha affermato Wolff in Giappone. “Il suo stile di guida e la sua vettura sono semplicemente spettacolari” ha continuato l’austriaco. Ma nonostante la parole sembrino essere solo di buon auspicio, Horner non le ha interpretate allo stesso modo. Approfittando della situazione, non sono mancate, seppur sottili, insinuazioni da parte del britannico. Allusioni a cui, ormai, il mondo della classe regina del Motorsport è abituato. Soprattutto se si tratta dei due team principal in questione.

“È ancora troppo presto per considerare persa la stagione” ha commentato Horner quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse dei commenti di Wolff. “Ci sono ancora venti gare da disputare, ma nel corso degli anni ho imparato a non dare troppo ascolto a ciò che Toto dice” ha poi aggiunto. Ma nonostante il britannico sappia che il Campionato Mondiale sia ancora lontano dall’essere vinto, Horner non nega che Verstappen sia in ottima forma. “Il suo talento è impressionante” ha infine dichiarato.