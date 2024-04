Webber: “Ferrari si sta pentendo della mossa Hamilton?”

Ferrari sta cercando in tutti i modi di evitare la domanda, ma Webber insiste: è stato un errore prendere Hamilton al posto di Sainz?

Un super Carlos Sainz in questo inizio 2024, e Mark Webber non perde l’occasione per domandare: “Ma la Ferrari ha fatto bene a lasciarlo andare per Hamilton?” Lo spagnolo ha conquistato la terza posizione nel Gran Premio del Giappone, avendo ancora la meglio sul compagno di squadra Leclerc. Sainz si trova però senza sedile a seguito dell’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton, previsto per il 2025. Un Hamilton però abbastanza sottotono, il cui miglior risultato della stagione è un settimo posto, conquistato in Bahrain.

Sainz è la stella del 2024

Ferrari aveva annunciato a gennaio il tanto atteso prolungamento del contratto di Charles Leclerc, che avrà scadenza “oltre il 2024”. Tanto atteso era anche il rinnovo di Carlos Sainz, ma la mattina del 1 febbraio 2024 il mondo della Formula 1 si è svegliato con la più inaspettata delle notizie: Lewis Hamilton correrà a Maranello nel 2025. Sarà dunque l’ultima stagione in rosso per lo spagnolo, che si è però dimostrato tutt’altro che sconfortato.

Del trittico Leclerc-Hamilton-Sainz è proprio quest’ultimo a star ottenendo i migliori risultati da inizio stagione. Il pilota iberico conta infatti ben tre podi, di cui una vittoria. Il compagno di squadra Leclerc deve, tra un problema e l’altro, ancora batterlo, mentre Hamilton sta affrontando quello che finora è per lui il peggior avvio di stagione. Dunque quello che tutti si stanno chiedendo è se a Maranello abbiano effettivamente fatto la scelta giusta nel lasciare andare Sainz.

Mossa sbagliata da parte della Rossa?

Ad aumentare il tiro ci pensa l’ex Red Bull Mark Webber, interrogato sulla questione Sainz-Ferrari. “Guarda, se non riesci a motivarti perché non hai un contratto in tasca, è un problema. Perciò, credo che la sua missione sia quella di mettersi in mostra, guidando con il coltello tra denti e in modo brillante. La Ferrari si sta forse pentendo della sua mossa?” ha così dichiarato.

Poiché ora toccherà a Leclerc dimostrare che la Rossa ha “scelto il pilota giusto”, Billy Monger, collega di Webber, aggiunge: “Ovviamente questo è ciò che Charles punterà a fare, dimostrare di essere più veloce di Sainz. Può segnare più punti di lui in questa stagione. Finora non è andata così, cosa che probabilmente nessuno si aspettava. Carlos ha sicuramente superato le aspettative di molti nei suoi confronti. Qualsiasi cosa accada non fate domande a Fred Vasseur, chiaramente non vuole essere coinvolto nel dibattito”.

Lavinia Masciocchi