Horner e Red Bull: 400 GP insieme

Questo weekend a Imola, Red Bull Racing celebra il suo 400° Gran Premio in Formula 1 insieme a Christian Horner, che guida la scuderia fin dalla sua fondazione nel 2005. All’epoca, Horner aveva appena 31 anni e fu scelto dal fondatore Dietrich Mateschitz per guidare la nuova squadra nel circus. Da allora, sotto la sua direzione, il team ha conquistato 8 titoli piloti, 6 titoli costruttori e oltre 120 vittorie.

Nonostante tecnicamente Imola rappresenti la 401esima gara, Red Bull considera il traguardo raggiunto solo ora, dato che nessuna delle vetture prese il via al GP degli Stati Uniti 2005 per motivi legati agli pneumatici.

Voci sul futuro di Horner: speculazioni smentite

Mentre si festeggia, non mancano le polemiche. Alcuni media italiani e austriaci hanno riportato che Horner sarebbe a rischio, con il gruppo azionario thailandese (guidato da Chalerm Yoovidhya) e quello austriaco (capeggiato da Mark Mateschitz) in potenziale disaccordo sul suo futuro. Tuttavia, fonti interne smentiscono categoricamente queste voci, parlando di speculazioni senza fondamento, tese a distogliere l’attenzione dalla celebrazione.

Evoluzione continua e non rivoluzione

A Imola non è previsto un pacchetto di aggiornamenti radicale. Red Bull continuerà con la sua strategia di sviluppo graduale dell’RB21, già iniziata con modifiche al fondo e alle sospensioni. Max Verstappen ha già beneficiato di alcune novità a Miami, e Yuki Tsunoda riceverà ora lo stesso pacchetto. Le modifiche finora hanno migliorato il carico aerodinamico senza necessità di dichiarazione ufficiale.

I candidati alla successione: Tost e Oakes

In caso di cambiamento alla guida del team, i nomi citati dalla stampa sono Franz Tost, ex team principal di AlphaTauri, e Oliver Oakes, recentemente dimessosi da Alpine per motivi personali. Tuttavia, nessun passaggio di consegne è in programma, e le recenti vicende personali legate alla famiglia Oakes (con l’arresto del fratello William) rendono la sua candidatura incerta.

Un futuro autonomo con Red Bull Powertrains

Christian Horner non è solo il capo del team di F1, ma anche figura chiave in Red Bull Advanced Engineering e nella divisione motori Red Bull Powertrains, che collaborerà con Ford dal 2026 per diventare un team completamente indipendente. Questa fase di transizione, segnata anche dalla partenza di Adrian Newey e Jonathan Wheatley, vede Horner al centro della riorganizzazione interna.

Verstappen resta il perno: ma per quanto?

Con Max Verstappen legato al team fino al 2028, Red Bull punta a convincerlo che il progetto resta vincente. Tuttavia, le voci su possibili offerte da Mercedes e Aston Martin non si placano. Nonostante ciò, fonti vicine al team affermano che un’eventuale uscita anticipata di Verstappen non comprometterebbe il ruolo di Horner, la cui leadership gode ancora del sostegno della maggioranza degli azionisti.

Il 400° GP è un’occasione per celebrare una delle storie di maggiore successo in Formula 1. Le sfide non mancano, ma Horner guarda avanti con determinazione, convinto che il futuro di Red Bull sia ancora vincente.