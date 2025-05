Le decisioni degli steward potrebbero danneggiare Verstappen?

Decisioni ambigue degli steward in Formula 1? Villeneuve dubbioso

Max Verstappen deve prestare attenzione a un potenziale “squilibrio” nelle decisioni degli steward. Questi ultimi infatti potrebbero, all’apparenza, favorire Oscar Piastri. L’allarme arriva direttamente dalla voce di Jacques Villeneuve, il quale intravede un trattamento di favore verso l’australiano in questa fase cruciale della stagione. Secondo Villeneuve, l’agguerrito duello per il titolo piloti potrebbe essere influenzato da un’inclinazione dei commissari sportivi a essere più “indulgenti” nelle decisioni prese su Piastri rispetto a quelle relative a Verstappen. Il canadese, intervenuto ai microfoni di “Vision4Sport”, ha tenuto a sottolineare come eventuali penalità potrebbero colpire più facilmente l’olandese della Red Bull. Un fattore che costituirebbe un “grande aiuto” per il pilota Papaya nella sua ambiziosa rincorsa al titolo mondiale.

Villeneuve commenta le decisioni degli steward e Verstappen

Nella sua analisi, Villeneuve fa un particolare focus sulla figura di Oscar Piastri, mettendo in evidenza la sua notevole capacità di gestire la pressione. Una capacità che ha permesso a Oscar di ottenere due successi ai danni di Verstappen e a costruire un vantaggio di 16 punti su Lando Norris. “Oscar Piastri non sembra soffrire la pressione e può contare su un ottimo mentore come Mark Webber”, ha dichiarato Villeneuve, “una figura a cui Oscar può appoggiarsi. I due hanno un equilibrio ed una energia estremamente utile“. Villeneuve ha poi aggiunto un’osservazione significativa sullo “status” di Piastri all’interno del paddock: “Piastri è amato. In questo momento è come un enfant prodige. Se dovesse accadere qualcosa, non riceverà penalità con la stessa facilità con cui le riceve, ad esempio, Max Verstappen. Anche questo è un elemento che può fare la differenza nella lotta per il campionato“.

Gli “spettri” del passato

Nel delineare le dinamiche interne alla McLaren, l’ex pilota canadese ha tracciato un parallelo con una delle più intense rivalità intra-team della storia recente della Formula 1: quella tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg in Mercedes. “Mi ricorda quando Lewis Hamilton e Nico Rosberg lottavano per il campionato“, ha spiegato il 54enne. “Se facevano la stessa manovra, Nico veniva penalizzato. Nella gara successiva, se Lewis faceva la stessa manovra, non veniva sanzionato. Esiste questo leggero squilibrio che è umano, e in questo momento Piastri si trova dalla parte giusta di questo equilibrio”, ha concluso Villeneuve. Quasi lanciando un monito a Verstappen in vista delle prossime, decisive, fasi del campionato.

Articolo a cura di: Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi