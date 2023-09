Il Giappone incorona vincitore l’inarrivabile Verstappen, e due meravigliose McLaren completano il podio

Max Verstappen ha tenuto fede alle dichiarazioni fatte dopo le FP2. L’ordine di arrivo del GP del Giappone lo vede piazzato saldamente al primo posto, ottenuto già in partenza. L’olandese infatti si è difeso egregiamente da un doppio attacco McLaren. La Red Bull si aggiudica matematicamente così il Titolo Mondiale Costruttori con 597 punti. Brutta giornata per il compagno Sergio Perez. In partenza ha un contatto con la monoposto di Sainz che lo obbliga a fermarsi per sostituire l’ala anteriore. Successivamente, penalità per aver infranto il regime di Virtual Safety Car, altro contatto con Kevin Magnussen, secondo cambio ala e ritiro al 17° giro.

Ritiro, quello di Perez, che non si conclude veramente fino al 40° giro, quando il messicano rientra in pista per scontare un’altra penalità (ricevuta per il precedente contatto con Magnussen) al fine di non trascinarsela in Qatar. In questa occasione, Perez rischia l’ennesimo contatto, questa volta con la McLaren di Lando Norris, che ha poi concluso il suo ottimo weekend con un secondo posto, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri. Primo podio in gara per l’australiano, che chiude terzo. Un weekend quasi perfetto per la rinata McLaren.

Le vittime di Suzuka

I ritiri totali sono stati cinque: le due Williams, poi Stroll, Perez e Bottas. La velocissima Suzuka, con il suo altissimo degrado, ha messo però in difficoltà non solo i piloti, ma anche i team e le loro strategie. La gara di Alonso è stata penalizzata a causa di uno stop molto anticipato, mentre la Mercedes ha lasciato che Russell e Hamilton lottassero tra di loro per tutta la gara, penalizzando notevolmente la loro prestazione. Le stesse McLaren hanno avuto una gestione pit stop discutibile. Le Ferrari corrono pulite e confermano le loro posizioni di partenza, con Leclerc quarto e Sainz sesto.

GP Giappone: l’ordine d’arrivo di Suzuka

Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Charles Leclerc Lewis Hamilton Carlos Sainz George Russell Fernando Alonso Esteban Ocon Pierre Gasly Liam Lawson Yuki Tsunoda Guanyu Zhou Niko Hulkenberg Kevin Magnussen Alex Albon (out) Logan Sargeant (out) Lance Stroll (out) Sergio Perez (out) Vallteri Bottas (out)

Elisabetta Bianco