Honda salva le power unit di Verstappen e Albon

Il direttore tecnico della Honda, Toyoharu Tanabe, ha assicurato di aver agito prima dei problemi subiti da Max Verstappen e Alexander Albon in occasione del GP d’Austria, il che conferma che sono stati problemi elettrici e anticipa che entrambi i piloti saranno in grado di utilizzare le stesse power unit.

Toyoharu Tanabe, direttore tecnico della Honda, specifica che i problemi alle power unit di Max Verstappen e Alexander Albon sono di natura elettrica, sebbene entrambi avessero origini diverse, ma per prevenire il ripetersi, hanno preso provvedimenti, come ha dichiarato lui stesso: “I problemi che i due piloti Red Bull hanno avuto nell’ultima gara erano di natura elettrica, ma causati da problemi diversi. Abbiamo analizzato entrambi i problemi e abbiamo risposto con misure per questo weekend”.

LA RASSICURAZIONE

D’altra parte, Tanabe rassicura sulla paura che esisteva per una possibile sostituzione del motore a questo punto della stagione e assicura che le power unit siano pronte per il riutilizzo: “Dal momento che le power unit non hanno gravi danni, Max e Alex useranno lo stesso motore questo weekend, dovrebbe essere il nostro obiettivo finire la gara con tutte e quattro le auto e ottenere un buon risultato con loro”.

Dopo il doppio ritiro, questa volta Honda ha lavorato per guadagnare punti con tutte e quattro le monoposto: “Anche se abbiamo disputato una gara difficile, è stato grandioso per la Formula 1 che la competizione sia tornata e che tutte le procedure di sicurezza messe in atto offrissero una gara pulita e sicura”, ha spiegato.

“Questo weekend corriamo sulla stessa pista, è la prima volta che succede nella storia di questo campionato. Ciò significa che i nostri dati sono aggiornati e pertinenti, nonostante il fatto che dovremmo tenerne conto è la previsione di pioggia e persino tempeste per il weekend”, ha detto Tanabe per finire.