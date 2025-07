Honda rompe il silenzio sul futuro di Tsunoda in Formula 1

Dal suo passaggio in Red Bull, Yuki Tsunoda ha faticato a esprimere il suo vero potenziale: Honda risponde alle indiscrezioni

Koji Watanabe, presidente di Honda Racing, spegne le voci su un addio anticipato di Yuki Tsunoda. Dopo le diverse voci sul futuro del giapponese nel Circus, Watanabe assicura che il pilota resterà alla Red Bull almeno fino a fine stagione. Nonostante un avvio difficile nel team di Milton Keynes, Tsunoda continua a godere della fiducia del costruttore nipponico. Dopo i continui confronti con il compagno di scuderia, Max Verstappen, Watanabe ha voluto mettere un punto fermo. Per Yuki Tsunoda non è prevista alcuna uscita anticipata.

“Innanzitutto, non c’è mai stata alcuna discussione su un possibile cambio durante la pausa estiva. Nei colloqui avuti con Red Bull a marzo, abbiamo concordato il passaggio di Yuki sottolineando che, anche in caso di prestazioni non brillanti, non ci saremmo affrettati a discutere un’eventuale sostituzione. Ma piuttosto avremmo adottato una visione a lungo termine. Alla luce quindi di quanto concordato, escludo la sua sostituzione durante la pausa estiva“, ha dichiarato Watanabe ai microfoni del media giapponese AS.

Una conferma davvero definitiva?

Stando alle parole del presidente della Honda, tra le opzioni non sarebbe da escludere anche una possibile permanenza di Tsunoda in Red Bull nel 2026. Questo a patto che il giapponese riesca a invertire la rotta nella seconda metà della stagione. “So che circolano diverse voci, ma a Silverston ho avuto conferma dal team. Voglio quindi chiarire che, salvo imprevisti, Yuki resterà in Red Bull fino al termine della stagione. Credo che ciò rifletta anche le elevate aspettative che Red Bull ha nei confronti di Yuki. Quelle aspettative non sono cambiate e, se riuscirà a ottenere risultati nella seconda parte della stagione, penso che le sue prospettive future potranno ampliarsi” ha affermato Watanabe.