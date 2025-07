GTWC Misano: Rossi-Marciello vincono Gara 1, penalità in Gara 2

GT World Challenge: Valentino Rossi e Raffaele Marciello vincono a Misano in Gara 1, ma una penalità compromette Gara 2

Valentino Rossi ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva a Misano, condividendo il successo con il compagno di squadra Raffaele Marciello, protagonista del sorpasso decisivo che ha regalato il trionfo al team. Grazie a questo risultato, la compagine WRT ha centrato la terza vittoria stagionale nel GT World Challenge, la seconda nella Sprint Cup. Le cose non sono andate altrettanto bene in Gara 2: mentre si trovava in seconda posizione, una penalità ha costretto la #46 a rientrare ai box, facendola così scivolare fino al 21° posto.

Valentino Rossi a Misano: dalla leggenda delle due ruote alla nuova sfida in GT3

Misano non è solo la pista di casa per Valentino Rossi. Da qui la sua Tavullia, infatti, dista a poco più di una decina di chilometri. Ma il legame che lo unisce a questo circuito va ben oltre la vicinanza geografica. È uno dei tracciati che il Dottore conosce più a fondo, teatro di innumerevoli gare affrontate nel corso della sua lunga e trionfale carriera nel motociclismo. Tornare qui significa, inevitabilmente, riaccendere i ricordi di un passato glorioso, ormai lontano, ma ancora vivo, indelebile.

A bordo di una GT3, Rossi sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia sportiva. Lo scopo principale del pilota marchigiano era quello di centrare il tris nella tappa italiana, davanti al suo pubblico. Nonostante siano già trascorsi quattro anni dal suo addio alle moto, il giallo continua a dominare su maglie, cappellini e in ogni angolo del paddock. Un segnale chiaro e inequivocabile che il campionissimo è rimasto nel cuore degli appassionati, pronti a seguirlo con entusiasmo anche in questa nuova avventura sulle quattro ruote.

Nel round italiano, è stato Raffaele Marciello ad affiancare l’ex centauro della MotoGP. Il pilota svizzero – ex pilota della Ferrari Driver Academy, campione europeo di Formula 3 nel 2013 e vincitore di tre gare nel GT – ha così disputato insieme a Rossi entrambe le gare Sprint. I due hanno mostrato una forte sintonia e un alto livello di competitività per l’intero weekend.

Gara 1: successo del team WRT #46 su Rovera e Abril con la Ferrari #51

Nella giornata di sabato, la squadra WRT ha ottenuto un’ottima qualifica, assicurandosi la terza posizione in griglia. Alla luce dei risultati delle prove, l’obiettivo del podio sembrava essere pienamente alla portata del team della #46. Valentino Rossi ha preso il via, mantenendo un ritmo solido e difendendo la terza posizione fino al pit stop.

La sosta ai box, rapida ed efficace, ha permesso a Raffaele Marciello di guadagnare una posizione, portandosi al secondo posto della categoria Pro. Nel finale, col calare del sole, il pilota svizzero ha inanellato una serie di giri veloci, avvicinandosi alla Ferrari #51 di Rovera/Abril che in quel momento conduceva la gara. A otto minuti dal termine, con un gran sorpasso in Curva 12, Marciello ha superato la Rossa e ha poi consolidato il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Incontenibile la gioia dei due compagni e del pubblico per il successo ottenuto.

Gara 2 amara per Rossi e Marciello: la penalità spegne il sogno podio

Nonostante la partenza dalla prima fila, il duo Rossi/Marciello non è riuscito a replicare il successo nella gara della domenica. Marciello, partito per primo, ha tentato subito un attacco su Marvin Kirchhöfer all’ingresso della Quercia, senza però riuscire a passare. Da quel momento, ha dovuto restare alle spalle della McLaren 720S, mantenendo una distanza ravvicinata.

Al 7° giro, la Lamborghini GRT #1 guidata da Georgi Donczew è finita fuori pista dopo un contatto con la BMW #992 di Darren Leung. Il pilota bulgaro, dopo essere stato urtato, ha perso il controllo della vettura, finendo contro le barriere. L’impatto è stato molto violento e ha provocato l’incendio immediato della vettura. Fortunatamente, il pilota è uscito illeso, ma i danni alle barriere hanno richiesto un lungo intervento, costringendo la direzione gara a interrompere la corsa per circa due ore.

Ripresa la corsa, dopo qualche giro ‘Lello’ ha ceduto il volante della M4 GT3 al Dottore. Il pilota di Tavullia ha cercato di inseguire la Lamborghini al comando, difendendosi al contempo dall’avvicinarsi minaccioso della Mercedes Mamba #48. Poco dopo, alla BMW #46 è stato comminato un Drive Through per aver superato il limite di velocità in corsia box nel momento in cui lo svizzero era rientrato per la sosta. La penalità ha compromesso irrimediabilmente la gara. La BMW #46 ha così tagliato il traguardo in 21ª posizione.