Red Bull: primi giudizi su Tsunoda

Yuki Tsunoda conquista i primi punti: il giudizio di Christian Horner

Il pilota giapponese regala a Red Bull un piccolo ma significativo successo nel GP del Bahrain. Horner: “Una prestazione ragionevole”.

Un nuovo inizio per Tsunoda in Red Bull

Yuki Tsunoda ha finalmente rotto il ghiaccio con la Red Bull, conquistando i suoi primi punti della stagione 2025 nel Gran Premio del Bahrain. Dopo essere stato promosso alla squadra principale durante il Gran Premio del Giappone, il giovane giapponese ha preso il posto di Liam Lawson, la cui performance aveva iniziato a preoccupare la dirigenza del team. Il cambio ha segnato un nuovo capitolo per Tsunoda, da sempre pilota del vivaio Red Bull.

Prestazioni in crescita

Fin da subito, Tsunoda ha mostrato segnali incoraggianti. Dopo aver raggiunto per la prima volta il Q2 con la seconda Red Bull RB21, è riuscito anche a conquistare la top ten in qualifica a Sakhir, chiudendo decimo. Ma il vero progresso è arrivato la domenica, quando ha tagliato il traguardo in nona posizione, portando a casa due punti preziosi. Un risultato modesto sulla carta, ma significativo considerando che si tratta dei primi punti stagionali per la seconda RB21.

Horner: “Una prestazione ragionevole”

Il team principal Christian Horner ha definito la gara di Tsunoda “ragionevole”. Non un elogio clamoroso, ma sicuramente un passo avanti rispetto alle critiche che hanno accompagnato alcuni dei predecessori nella seconda vettura. Horner ha sottolineato che l’adattamento del giovane pilota alla nuova monoposto sta proseguendo positivamente e che la squadra è soddisfatta dei suoi progressi iniziali.

Weekend difficile per Verstappen

A rendere ancora più rilevante la prestazione di Tsunoda, c’è stato il fine settimana complicato per il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Problemi ai freni, difficoltà di bilanciamento e una mancanza generale di ritmo hanno limitato l’olandese a un insoddisfacente sesto posto. In questo contesto, i due punti conquistati dal compagno di squadra rappresentano una piccola iniezione di fiducia per Red Bull.

Un segnale per il futuro

Il debutto positivo di Tsunoda con la Red Bull RB21 potrebbe aprire la porta a nuove opportunità per il pilota giapponese. Dopo anni nel programma junior e stagioni difficili in AlphaTauri (ora Racing Bulls), il salto nella squadra principale rappresenta la sua occasione per dimostrare il proprio valore. Se riuscirà a mantenere costanza e crescita, potrebbe diventare un’opzione concreta per il futuro della scuderia.

Sebbene la performance di Tsunoda non sia ancora da prima pagina, i segnali sono incoraggianti. In una stagione che si preannuncia competitiva e imprevedibile, ogni punto può fare la differenza — e Yuki, passo dopo passo, sta dimostrando di poter dire la sua.