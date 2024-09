Honda e Alpine sotto controllo della FIA: “Hanno superato il limite”

Alpine e Honda superano i limiti del budget cap, ma secondo la FIA c’era da aspettarselo, vista la complessità del nuovo regolamento

La FIA ha recentemente fatto chiarezza sui controlli del budget cap e le notizie non sono delle migliori per due costruttori della Formula 1: Alpine e Honda. I nuovi lei portando rivelato che entrambe le squadre hanno violato alcune regole sul limite di spesa, il che potrebbe avere serie ripercussioni per loro. Come di consueto, tutti i team hanno dovuto sottoporre le proprie monoposto e i relativi dati a un’ispezione rigorosa per verificare che non avessero superato il tetto di spesa.

Per la stagione 2023, il limite base era fissato a 135 milioni di dollari. Con l’aggiunta di due gare extra rispetto alle 21 previste, il budget massimo diventa di 138,6 milioni di dollari. Dopo lo sforamento di Red Bull nel 2021, che aveva portato a una multa e a una riduzione dei tempi di sviluppo, tutte le squadre si sono impegnate a rispettare scrupolosamente i limiti imposti. Eppure questo non è bastato.

Anche i produttori sotto controllo

Tuttavia Alpine Racing S.a.S. e Honda Racing Corporation non se lo aspettavano. Nonostante entrambe le squadre non abbiano davvero superato il tetto, la FIA ha rilevato delle violazioni procedurali inevitabili. In una dichiarazione ufficiale, è stato spiegato: “Sia Alpine che HCR hanno sicuramente agito in buona fede. Considerata la complessità delle nuove normative finanziare le sfide del primo anno di applicazione, le conseguenze non saranno gravi”.

“Le due squadre stanno collaborando con la CCA ha per risolvere la questione”. In pratica, questo significa che la FIA prevede di risolvere la situazione attraverso un accordo di violazione accettata (ABA). Questa permetterà di chiarire le decisioni e le sanzioni in merito. Un riassunto degli ABA sarà pubblicato non appena finalizzato, come previsto e ciò potrebbe aiutare in futuro.

Francesca Luna Barone