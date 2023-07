Budget cap: Domenicali torna a parlarne

Domenicali chiede nuove sanzioni e controlli

I team di Formula 1 che vengono sorpresi a infrangere le regole del budget cap dovrebbero ricevere sanzioni sportive piuttosto che sanzioni pecuniarie, afferma il CEO Stefano Domenicali.

La FIA sta attualmente elaborando le richieste per la stagione 2022 che le sono state consegnate dai team e ha aumentato la sua analisi della spesa dei team nel tentativo di eliminare qualsiasi soluzione al limite del legale.

L’anno scorso, la FIA si è trovata a dover intervenire e imporre sanzioni alla Red Bull per una spesa eccessiva fatta nel 2021.

Tuttavia, la decisione di multarla di 7 milioni di dollari e di costringere ad una riduzione del 10% del tempo di sviluppo della galleria del vento, ha causato alcune polemiche poiché alcuni gruppi hanno ritenuto che non fosse una punizione abbastanza grande rispetto ai potenziali guadagni ottenuti dal team.

L’inizio dominante della Red Bull nella stagione 2023 ha ulteriormente innescato l’idea che la squadra non abbia dovuto affrontare alcun aspetto negativo della pena.

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha dichiarato all’inizio di quest’anno: “Penso che non sia stata una penalità. Era molto bassa. Se si considera che sostanzialmente, miglioreremo un po’ meno di un secondo nel corso della stagione in termini di aerodinamicità. La loro pena ha inflitto danni solo per un decimo.”

Mentre l’attenzione si sposta sulle candidature del 2022, Domenicali ha indicato che preferirebbe che qualsiasi violazione delle regole si traduca in specifiche sanzioni sportive questa volta.

Le sanzioni sul budget cap devono cambiare

Domenicali ha dichiarato: “Vorrei che la sanzione fosse sportiva in caso di infrazione, è qualcosa che abbiamo chiesto molto chiaramente. Ci sono tre regolamenti da rispettare: sportivo, tecnico e finanziario. Eventuali infrazioni devono essere sanzionate con provvedimenti sportivi. Non si può andare in altre direzioni“.

Il limite dei costi della F1 è disciplinato dal regolamento finanziario della FIA, che segnala le sanzioni che possono essere inflitte in caso di violazione.

L’elenco delle sanzioni sportive include un rinvio a giudizio pubblico, una decurtazione dei punti del campionato costruttori o piloti, la sospensione dalle sessioni ai Gran Premi, la riduzione dei test aerodinamici o una riduzione del tetto dei costi.

La controversia sul tetto dei costi dello scorso anno si è trascinata fino a ottobre, cosa che la FIA spera di evitare quest’anno.

Domenicali ha detto che non spetta alla F1 essere coinvolta nella tempistica del completamento di tali indagini, ma sperava che le cose non richiedessero così tanto tempo questa volta.

“Il controllo è nelle mani della FIA“, ha detto. “Personalmente quello che ho chiesto è di anticipare quanto prima la pubblicazione degli accertamenti effettuati dal personale della FIA. Ma lo dico solo perché, in questo modo, non si danno adito a congetture e commenti che non fanno bene a nessuno”.