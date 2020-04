Herbert: “Verstappen dichiarerà guerra a Hamilton”

Secondo Johnny Herbert, la stagione 2020 di Formula 1 vedrà protagonisti Max Verstappen e la Red Bull, in lotta con la Mercedes e Lewis Hamilton alla conquista del titolo di campione del mondo piloti.

Johnny Herbert intervistato dalla rivista olandese RTL GP, fa il punto della situazione in vista della stagione 2020, non appena la Formula 1 potrà tornare in pista, soffermandosi sulla possibile sfida che nascerà tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per la conquista del titolo di campione del mondo nella categoria piloti.

Max Verstappen è alla sua quinta stagione in Formula 1, e per il quarto anno consecutivo al volante della Red Bull. Nonostante i primi successi e le ottime impressioni dimostrate sinora, il pilota olandese è tuttora a caccia del suo primo titolo iridato.

Al contrario nella passata stagione, Lewis Hamilton è riuscito a conquistare il suo sesto titolo iridato, vincendo la sfida contro il suo unico rivale nonché compagno di squadra, Valtteri Bottas. Una storia che conosciamo ed iniziata nel 2014. Negli ultimi sei anni, Mercedes ha insaccato quattro 1-2 nella classifica piloti, non smettendo mai di dominare nei gran premi la domenica.

VERSTAPPEN FAVORITO PER DAR BATTAGLIA A HAMILTON

Quest’anno in molti prevedono, che la Red Bull proprio grazie a Max Verstappen che nel 2019 ha ottenuto tre vittorie, possa lanciare la sfida a Lewis Hamilton e alla Mercedes (vincitrice di 15 gran premi nel 2019) per il titolo iridato.

Johnny Herbert crede che quest’anno, il campionato sarà molto serrato. Nel corso della sua intervista, l’ex pilota di Formula 1 ha così commentato: “Non credo che cambierà molto rispetto a quanto abbiamo visto nel corso dei test a Barcellona. Oltretutto in questo momento, nessuno sta lavorando per via della chiusura. Quando finalmente si potrà tornare in pista, penso che vedremo ciò che ci aspettavamo in Australia”.

Herbert si aspetta una lotta accesa tra la Red Bull e la Mercedes, con Max Verstappen che lancerà la sfida a Lewis Hamilton: “La sfida sarà molto serrata. Credo che la Red Bull sarà molto vicina alla Mercedes, ma sarà Max Verstappen a dichiarare guerra a Lewis Hamilton“.

JOHNNY: “ANCHE I PILOTI DELLA FERRARI NELLA MISCHIA”

Infine, secondo Herbert anche i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel, potrebbero inserirsi nella mischia. A quel punto, per il sei volte campione del mondo Hamilton, si prospetterà una battaglia intensa.

“Lui stesso spera che possa accadere, perché per Lewis ciò che conta è la corsa. È questo ciò che per Max conta, così come per Charles Leclerc, Sebastian Vettel e speriamo anche per Valtteri Bottas. Abbiamo tuttora una buona opportunità di vedere una fantastica stagione,” ha così aggiunto Johnny Herbert in conclusione.