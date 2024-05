Hard times in Red Bull: lo strano legame tra Marko e Verstappen

Qualche mese fa la possibile dipartita di Helmut Marko dalla Red Bull aveva spinto Verstappen a dichiarare che avrebbe fatto altrettanto, visto lo stretto legame tra i due e il grande contributo dell’austriaco entro il team. Tale promessa viene ribadita oggi da Marko stesso che, a sua volta, non esiterebbe a dimettarsi, qualora l’olandese volesse andarsene.

Il tre volte campione del mondo ha un accordo con la Red Bull fino al 2028, tuttavia nel contratto é presente una clausola grazie alla quale potrebbe rompere il rapporto anzitempo, sfruttando l’eventuale dipartita di Helmut Marko. Questo sarebbe confermato anche da un’informazione pubblicata dalla BBC. Si tratta di una questione alquanto delicata che ha subito suscitato l’attenzione degli altri team: se tutto ció fosse vero e se Verstappen terminasse il contratto in anticipo, squadre come la Mercedes potrebbero approfittarne…

