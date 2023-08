GP Belgio: Verstappen on fire, a breve supera il record Vettel

Quello del GP del Belgio è stato l’ennesimo successo di Max Verstappen che adesso è a quota otto vittorie consecutive. Manca poco e poi supererà anche Vettel

La superiorità di Verstappen al GP del Belgio è stata schiacciante, soprattutto rispetto al compagno di squadra. La vittoria a Spa lo ha avvicinato sempre di più al record di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco, ritiratosi lo scorso anno, detiene, infatti, il record di nove vittorie consecutive in campionato. Ha cominciato proprio in Belgio nel 2013 con la sua Red Bull per poi concludere sempre in quell’anno in Brasile.

Invece, l’olandese è ora a quota otto grazie alla brillante performance del weekend appena trascorso. Il due volte campione del mondo è passato da sesto in griglia per via della penalità a primo in diciassette giri totali. Ha superato la Mercedes di Hamilton, la Ferrari di Leclerc per poi raggiungere il compagno di squadra Sergio Perez. Vittoria schiacciante la sua con ben ventitre secondi di vantaggio rispetto al secondo pilota.

Ancora una volta dunque è evidente come l’olandese stia conducendo un campionato a sé stante con dieci gare vinte su dodici. Adesso lo aspetta Zandvoort dove un’ulteriore vittoria lo porterebbe a eguagliare proprio il record del suo predecessore in Red Bull.

Bahrain ➡️ Belgium ✅ It’s been a history-making start to 2023 💪 Let’s make more history after the summer break 🤘 pic.twitter.com/ZXyj9mbxqa — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 30, 2023

E’ dominio totale

La sua freddezza d’animo e la insaziabile fame di vittoria è ciò che serve a un team molto esigente quale è la Red Bull. Horner ha dichiarato: “Quello a cui stiamo assistendo con Max al momento è qualcosa che si vede una volta in una generazione“. “Come tutti i grandi piloti, ha quella capacità in più. La sua capacità di leggere un pneumatico, leggere la gara ed estrarre assolutamente tutto fuori di esso, è bello vedere. È in cima alla sua forma al momento“.

“Sono stato cresciuto con l’idea di volere sempre di più e di guardare sempre i dettagli. Anche quando la gente dice che sei davvero bravo e sorprendente, ci sono sempre cose che possono essere fatte meglio”, ha detto il due volte campione del mondo. “E so anche che sono stato dall’altra parte del mondo, dove stai cercando di ottenere delle vittorie e tu vieni sempre meno, perché non hai il pacchetto o quello che è“, ha poi concluso.