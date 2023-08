Verstappen sul botta e risposta con Lambiase: “È così che funziona”

La decisione nella voce di Lambiase e il quasi sarcasmo delle risposte di Verstappen sono stati al centro dei team radio durante il GP del Belgio

Il GP del Belgio ci ha regalato diversi momenti interessanti, come le rimonte e i sorpassi spettacolari di alcuni dei piloti impegnati in pista. Tuttavia, ciò di cui si parla maggiormente in questi giorni è lo scambio di battute avute tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase, ingegnere di pista del pilota olandese. Già durante le qualifiche del venerdì, tra i due è sembrata esserci un po’ di tensione, quando Verstappen temeva di non aver passato il taglio del Q2 e si era aperto in un team radio piuttosto nervoso. Tanto che, al termine di una sessione che lo aveva comunque visto conquistare la pole position, Helmut Marko aveva definito la relazione tra i due simile a quella di una coppia sposata.

Due giorni dopo, durante le battute finali della gara sul circuito belga, questa stessa coppia sposata ha dato di nuovo spettacolo. Dopo aver chiesto a Verstappen di seguire semplicemente le sue istruzioni, Lambiase si è trovato costretto a controbattere a quella che, da parte dell’olandese, sembrava più che altro una battuta. L’ingegnere di pista ha infatti avvisato Verstappen che la gomma stava avendo un degrado piuttosto alto e lo invitava a usare la testa. A quel punto, Max si è aperto in team radio dicendo: “Potrei anche spingere e fare un altra sosta. Che ne dici di un po’ di allenamento ai box?“. Ma Lambiase ha risposto con un laconico: “No, non questa volta“, memore del rischio corso qualche Gran Premio fa per una manovra analoga.

UN RAPPORTO DI AMORE E ODIO

Forse è eccessivo definirlo in questo modo, ma il rapporto tra Verstappen e Lambiase è caratterizzato dall’alternarsi di alti e bassi. A Sky Sports, l’olandese ha dichiarato: “È così che funziona. Voglio dire, ci conosciamo molto bene dopo tutti gli anni che abbiamo lavorato insieme. La macchina si è comportata molto bene. E certo, vogliono tenerla sotto controllo. Ma sono io che la guido, quindi so come si comportano le gomme“. Verstappen ha poi sottolineato che, nonostante il muretto abbia a disposizione tutti i dati necessari per verificare lo stato della monoposto, la performance della vettura è pur sempre una questione di feeling.

Dall’altro lato, l’olandese ha sempre definito il suo rapporto con Lambiase come una relazione molto importante. I due collaborano dal 2016 e, nonostante i botta e risposta, si comprendono al volo reciprocamente. “Penso che sia una parte molto importante di come performi in pista“, ha dichiarato Verstappen. “Non solo l’ingegnere di pista, ma chiunque ti sia accanto […]. Certo, durante gli anni costruisci molto più di una relazione, ti conosci sempre meglio. Quindi se dovesse andarsene, sicuramente non sarebbe l’ideale“.