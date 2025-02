Hamilton, prova con la moda: È testimonial di Lululemon

Nuovo pilota della Ferrari, ma non solo. Lewis Hamilton ha intrapreso una nuova collaborazione con un marchio di abbigliamento sportivo, Lululemon

Non solo pilota e pluricampione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton aggiunge un nuovo impegno, diventando nuovo ambassador di Lululemon, azienda e marchio di abbigliamento sportivo. Una nuova partnership, che unisce due grandi nomi dello sport.

Lewis Hamilton ha annunciato questa sua nuova collaborazione, attraverso un post nella sua pagina Instagram, che lo immortala dopo una sessione di palestra, e mentre indossa una maglietta a manica lunga e dei pantaloncini con sotto dei collant neri. Nel corso di un’intervista a GQ, Hamilton aveva ironicamente dichiarato che non aveva idea su chi fosse Lululemon, nonostante sia noto come produttore di abbigliamento sportivo casual, per donne e uomini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lululemon (@lululemon)

“Ovviamente, ho incontrato donne che deliravano su Lululemon. Mi sono detto, ‘Oh, non posso indossare i leggings’,” ha raccontato a GQ.

“In ogni caso, si tratta di tessuti con i quali lavoro – quando, per esempio disegno abiti. Il materiale è molto, molto importante per me. Ci sono marchi, che non posso indossare in quanto sono pruriginosi,” ha poi proseguito.

Il 7 volte campione del mondo è stato meno impressionato, dalla tenuta da allenamento che indossato in passato, come ha raccontato a GQ: “La silhouette è molto importante. Mi piacciono come si abbinano i colori, anche per apparire al meglio quando vai ad allenarti”.

Come testimonial, Lewis Hamilton collaborerà con Lululemon, e con lo staff che si occupa di ricerca, innovazione, design e sviluppo, per i futuri prodotti e fornirà dei feedback.

L’azienda, impegnata anche nel sociale, come parte dell’accordo sarà partner anche della fondazione globale, creata dal campione britannico, la Mission 44.

A mission to go beyond. The adventure is just getting started ~ pic.twitter.com/aXsvnIbtWL — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 24, 2025

2025, anno ricco di novità per Lewis

Il 2025 che è da poco iniziato, si prospetta sicuramente un anno davvero importante per Lewis Hamilton. Il pilota inglese, ha iniziato la sua nuova avventura con la Ferrari, con la stagione di Formula 1 ormai alle porte, e poi questa collaborazione con Lululemon. Infine, da non dimenticare il film da lui coprodotto e con protagonista Brad Pitt, in uscita al cinema nei prossimi mesi estivi.

Rimanendo nel mondo della moda, Lewis Hamilton presiederà al Met Gala 2025, evento che celebra lo stile black, con protagonista Pharrell Williams, A$AP Rocky, Colman Domingo e la direttrice di Vogue America, Anna Wintour. In passato, Hamilton ha collaborato nel mondo dell’alta moda, in particolare lo scorso anno con Kim Jones ex direttore creativo di Dior Homme.

Nel corso in un’intervista, quando gli è stato chiesto se un giorno avesse intenzione di seguire le orme di Pharrell Williams, che dall’industria della musica è diventato direttore creativo di Louis Vuitton, sezione maschile, Hamilton è apparso alquanto timido.

“Sono molto consapevole di dover creare una base. Sono consapevole che non potrò dirigere, l’area creativa. Non sono ancora arrivato a quel punto, ma sto utilizzando queste occasioni come trampolino di lancio. Sto costruendo la mia esperienza, quasi come se fosse uno stage. Spero che prima o poi, questo mi porti al punto in cui possa dirmi, ‘Ok, ora sono pronto a condurre e camminare da solo’,” ha commentato il neo ferrarista.