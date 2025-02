Verstappen e Hamilton: occhio a questo 2025!

Horner e Verstappen emettono il verdetto sul titolo di Lewis Hamilton nel 2025 dopo il passaggio alla Ferrari

Lewis Hamilton potrebbe essere un “fattore reale” nella lotta per il titolo questa stagione, secondo Christian Horner, ma il team principal della Red Bull ritiene che molto dipenderà da come si integrerà con la Ferrari all’inizio.

Hamilton è passato alla Scuderia dopo 12 stagioni con la Mercedes e ha percorso la sua prima sessione di prove sulla nuova monoposto, la SF-25, a Fiorano prima dei test pre-stagionali in Bahrein. Lewis Hamilton potrebbe essere un “vero contendente” nella stagione 2025 se “si adattasse” alla Ferrari.

La battaglia per il titolo di Hamilton con la Red Bull è avvenuta nella drammatica stagione 2021 come pilota Mercedes, ma quest’anno si dirige verso nuovi orizzonti alla Ferrari per provare a vincere l’ottavo campionato del mondo, un record.

Con un compagno di squadra competitivo come Charles Leclerc e diverse battaglie serrate previste nelle prime posizioni, tra cui il campione del mondo in carica Max Verstappen, Horner ritiene che Hamilton potrebbe tornare in prima linea quest’anno, dopo due vittorie nelle ultime tre stagioni con la Mercedes.

“Penso che se partirà bene e avrà la squadra alle spalle, e troverà la sua sicurezza, e sfrutterà quell’energia, allora posso vederlo diventare un vero contendente in questo campionato. Penso che molto dipenderà da come si integrerà con la squadra in quella prima parte della stagione”, ha spiegato Horner ai media.

“Sappiamo tutti di cosa è capace Lewis”

Se ritrovasse le energie in un ambiente diverso, penso proprio che potrebbe essere un fattore determinante quest’anno”. Verstappen ha aggiunto che gran parte del successo di Hamilton dipenderà dalla macchina che ha sotto il suo controllo, dato che il talento del sette volte campione non ha “alcun dubbio”.

“Dipende tutto dalla macchina, giusto?”, ha detto Verstappen.

“Voglio dire, sappiamo tutti quanto è bravo Lewis. Non c’è dubbio su questo, giusto? Quindi dipende tutto dalla macchina“.

Quando gli è stato chiesto se non vedeva l’ora di rinnovare potenzialmente la sua rivalità con il britannico quest’anno, il pilota della Red Bull ha risposto: “Sì, ma è così con chiunque, giusto? Penso che quando stai lottando per vincere, è sempre molto bello”.

Per quanto riguarda i campioni in carica della categoria Costruttori, il CEO della McLaren Zak Brown ritiene che tutti e quattro i team di punta saranno in lizza per la vittoria in diverse fasi della prossima stagione. Ma per quanto riguarda l’ex pilota della McLaren, prevede che anche Hamilton sarà in lizza per il titolo.

“Sì, prevedo sicuramente che Lewis sarà un contendente al campionato”, ha detto Brown.

“La Mercedes era molto vicina, e ha comunque vinto quattro o cinque gare”.