Hamilton nella lista delle 100 persone più influenti al mondo

Lewis Hamilton è stato inserito nella lista delle 100 persone più influenti nell’elenco annuale del magazine americano Time.

Lewis Hamilton è entrato a far parte di questa lista, dopo un 2020 in cui si è rivolto e si è dedicato alla lotta al razzismo, come altre star dello sport come il giocatore di basket Giannis Antetokounmpo o la tennista Naomi Osaka.

All’interno del paddock di Formula 1, il pilota inglese ha sempre avuto molto peso, e negli ultimi anni ha promosso la cura dell’ambiente, il veganismo, il consumo responsabile e ha criticato gli abusi sugli animali. Inoltre, da alcuni mesi usa la sua voce per denunciare diversi decessi negli Stati Uniti causati dalla violenza della polizia.

Anche per merito dei suoi 20 milioni di follower su Instagram e per aver promosso questo tipo di messaggi, si è guadagnato un posto nell’elenco delle 100 persone più influenti del 2020 della rivista Time. Nello specifico, si è distinto nella categoria dei “titani”.

“Orgoglioso di essere in questa lista“, ha condiviso Hamilton su Twitter.

Proud to be included in the 2020 #TIME100 list. See the full list here: https://t.co/eJ6Am9iZAe pic.twitter.com/6zQbR2taJZ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 23, 2020

Ovviamente il sei volte campione del mondo, non è l’unico atleta a far parte di questa lista. Nella top 100 rientra anche la tennista e recente vincitrice degli US Open, Naomi Osaka. La donna giapponese ha giocato ogni partita del torneo americano con una maschera con il nome di una delle vittime uccise dal razzismo.

Inoltre, la stessa Osaka si è dimessa dalla semifinale di Cincinnati Masters 1000 lo scorso agosto dopo l’omicidio di Jakob Blake. Lo stesso Hamilton ha applaudito l’iniziativa di Naomi. D’altra parte, anche le star del mondo della musica fanno parte di questo elenco di persone più influenti. Chiari esempi sono il gruppo “The Weekend”, Selena Gómez o il rapper J Balvin.