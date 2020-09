Alonso nel Motorsport per almeno altri 6/7 anni

Alonso non ha ancora intenzione di appendere il casco al chiodo, infatti vuole proseguire il suo cammino nel Motorsport ancora per diverso tempo

L’asturiano riconosce di non aver ancora pensato a dove sarà nei prossimi dieci o quindici anni. Ma tra i piani di Alonso vi è quello di rimanere attivamente nel Motorsport per i prossimi sei o sette anni. La figura dello spagnolo suscita interesse e smuove le folle. Ora che il suo ritorno in Formula 1 è stato confermato, la domanda che si pongono in molti riguarda il numero di anni in cui continueremo a godercelo nel Circus. Lo stesso pilota ammette di non sapere cosa farà tra dieci o quindici anni, perché non si sa mai cosa può riservare la vita.

Nonostante ciò Alonso ha anticipato che vuole proseguire il suo cammino nel Motorsport per altri sei o sette anni. “La vita può cambiare, può prendere svolte inaspettate, ma posso garantire che per i prossimi sei o sette anni sarò attivo al 100% nel Motorsport“, ha dichiarato lo spagnolo. Fernando è consapevole del fatto che i nuovi talenti potrebbero rimpiazzare i grandi campioni del passato. Quest’ultimi perciò possono progressivamente essere relegati in secondo piano. Quindi lo spagnolo fa notare che è qualcosa che prima o poi, quando sarà il momento, dovrà accettare.

“Sono davvero convinto di questo. Quando si verificherà ciò dovrò essere pronto ad accettarlo. Non so quando questo succederà, se nel 2025, nel 2030 o nel 2035. Ma un giorno quando andrò a godermi il Gran Premio di Spagna, mentre passeggerò nel Paddock potrei passare completamente inosservato“, ha così dichiarato il due volte campione del mondo di Formula 1. Alonso tornerà con entusiasmo nel Motorsport, nella categoria che l’ha reso grande.

L’ASTURIANO ENTUSIASTA DI TORNARE NEL CIRCUS

“Vedrete un Fernando super motivato e pronto a lottare, ma anche a divertirsi. Quando seguo le gare, mi immagino al volante e penso che avrei provato sicuramente a fare quella manovra azzardata a cui magari qualcuno ha rinunciato. Quindi torno in Formula 1 più agguerrito che mai” ha così concluso l’asturiano. Alonso sembra davvero impaziente di tornare a regalare spettacolo nel Circus.