Hamilton: “La Red Bull è più veloce di noi”

Lewis Hamilton afferma che la Red Bull abbia la monoposto più veloce in questa fase della stagione 2021

Dopo i risultati deludenti della Mercedes a Monaco e in Azerbaijan, Hamilton afferma che la Red Bull sia nettamente più veloce di loro. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Monaco e Sergio Perez ha vinto il Gran Premio dell’Azerbaijan. L’aumento di ritmo di entrambe le Red Bull si è unito a due circuiti cittadini che hanno sottolineato le problematiche di una W12 che non sembra così dominante come a inizio stagione. Inoltre è innegabile il notevole calo prestazionale di Valtteri Bottas.

Nonostante sembri che gli astri si siano schierati contro il sette volte campione del mondo nelle ultime tre settimane, lo stesso afferma: “E’ nettamente evidente che la Red Bull abbia la vettura più veloce in questo momento. E’ davvero tanto difficile stare al loro passo. Lottare con loro è davvero incredibile. Il nostro obiettivo è migliorare e mostrare il ritmo avuto all’inizio di questa stagione. Nonostante il duro lavoro svolto queste ultime settimane non ho portato a casa alcuna vittoria. Purtroppo succede anche questo”.

IL SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO ELOGIA PEREZ

Il pilota britannico elogia la sinergia tra Sergio Perez e Max Verstappen, soffermandosi soprattutto sul pilota messicano. Hamilton afferma che la figura di Perez è determinante per la Red Bull nella lotta per il Campionato Costruttori. Per concludere, il sette volte campione del mondo afferma: “Penso che data l’incredibile velocità della Red Bull, entrambi i piloti mostreranno grandi prestazioni, quindi tutto ciò rende le cose più difficili per noi”.

“Oltre a Max, anche Sergio ha trovato la sua quadra, effettuando dei grandi miglioramenti che aiutano il loro team a progredire e ottenere punti in più per il Mondiale Costruttori. Noi, invece, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e non possiamo assolutamente distrarci”. Una chiara frecciatina al compagno di squadra Valtteri Bottas? Sembra proprio di si, ma in ottica dell’iridato per il Costruttori, in effetti ci vogliono due piloti brillanti e determinati.