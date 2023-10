Hamilton in Ferrari? Wolff rivela un retroscena...

Lewis Hamilton rimarrà in Mercedes per altri due anni. Wolff nel raccontare un retroscena, rivela di un incontro tra l’inglese e la Ferrari

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff ha rivelato un retroscena legato alle trattative con Lewis Hamilton per rinnovargli il contratto, e in particolare, di quando il campione inglese l’ha cercato per un incontro, a seguito di alcuni pettegolezzi emersi all’inizio di quest’anno, che davano per certo il suo arrivo in Ferrari come nuovo pilota.

Voci che sono diventate un tormentone per quasi tutta la stagione, in cui si diceva che Ferrari avrebbe offerto a Lewis Hamilton un contratto per la prossima stagione, dopo la scadenza dell’attuale che lo lega alla Mercedes. Naturalmente il pilota inglese, ha più volte sottolineato il suo desiderio di rimanere a Brackley.

Poi a fine Agosto, è finalmente arrivato il comunicato della Mercedes, che aveva trovato l’accordo con Hamilton per un nuovo contratto di due anni, quindi fino al termine della stagione 2025.

Parlando alla Gazzetta dello Sport, Toto Wolff ha rivelato che Hamilton ha sempre chiarito le sue intenzioni sul suo futuro: “L’annuncio è arrivato un tantino in ritardo, ma era chiaro che sarebbe andato così, con la permanenza di Lewis con noi”.

“Lui e io, siamo sempre molto trasparenti l’uno verso l’altro“.

“Tempo fa mi disse: ‘Ho incontrato il presidente della Ferrari, John Elkann a una cena. Ma dovresti sapere che non sto andando da nessuna parte’. Poi, quando la stampa ha scritto qualcosa in merito a un possibile scambio, mi disse: ‘Toto, non sono in fase di negoziazioni. Non capisco da dove queste storie arrivino'”, ha così proseguito il racconto Wolff.

“La firma di Lewis sul contratto, è arrivato dopo sei mesi. Tuttavia erano per motivi di marketing e legali. Per me, non c’è mai stato un millimetro di dubbio”.

“Oltretutto, abbiamo altri due anni con George Russell, che è il futuro di questo team. È cresciuto in Mercedes, e dunque la nuova generazione dopo Hamilton. Siamo felici,” ha aggiunto il team principal.

Quale sarà il futuro di Hamilton?

Toto Wolff desidera di mantenere un rapporto con Hamilton dopo il suo ritiro, quando questo succederà. Nel frattempo, sostiene che per il 7 volte Campione del Mondo, l’obiettivo primario è guidare.

“Durante le negoziazioni per l’attuale contratto, abbiamo parlato delle sue attività che sta portando avanti, tra le quali il suo ruolo presso Tommy Hilfiger e il suo futuro da imprenditore,” ha dichiarato l’austriaco.

“Tuttavia, ora il suo focus principale dovrebbero essere le corse, nelle quali Lewis sa come fare del suo meglio. Tutto questo rimane il punto più importante, ora”.

“Su cosa potrebbe accadere in futuro, siamo molto aperti su questo punto. Poter mantenere il rapporto con il miglior pilota di tutti i tempi, ovviamente sarebbe una fantastica opportunità per Mercedes”.

“È un viaggio che dovrebbe proseguire per quanto mi riguarda, anche se dovesse smettere di correre,” ha aggiunto in conclusione.