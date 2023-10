Lawson, tutto pronto per la Super Formula

Liam Lawson, pilota impegnato nella sostituzione di Daniel Ricciardo in Alpha Tauri, ha annunciato le sue intenzioni, e tutto sembra proiettato verso la Super Formula

Come confermato nelle ultime settimane, il pilota australiano tornerà alla guida della sua Alpha Tauri dopo un lungo periodo di convalescenza. Questo cosa significa ? Che il pilota attualmente impegnato nella sua sostituzione, il giovane rookie, dovrà rivolgere il suo sguardo altrove. Nonostante l’andamento dei piani, Liam Lawson sembra già pronto per affrontare la sua prossima sfida: la conquista del titolo della Super Formula.

Come previsto infatti, Lawson sarà comunque presente negli Stati Uniti in veste di terzo pilota, qualora qualcosa dovesse ancora accadere per l’australiano Ricciardo. Ma sarà prevista la sua assenza nella tappa del Messico, per il tentativo di conquista del titolo della Super Formula. Il suo impegno, nel campionato Giapponese vanta di un ottimo bottino di punti, che lo potrebbe condurre a breve alla conquista del titolo. Il pilota, si apre così in merito: “Questo campionato è davvero tanto importante.”

”Chiaramente, credo che questo impatterà davvero tanto sulla mia carriera. Soprattutto visto l’andamento del weekend passato. Io sarò comunque presente ad Austin. Volerò da lì fino in Giappone la settimana dopo, per la nostra ultima gara della Super Formula. Quindi da adesso fino alle prossime due settimane, mi concentro solo su quello, e chiaramente ho in mente di collaborare con Red Bull su alcune cose nel frattempo. Il weekend passato è stato davvero frustrante, quindi c’è molto da lavorare, visto le sfide. Le prime gare sono andate davvero molto molto bene , ma questo weekend sicuramente non aiuta. È abbastanza deludente, concludere questo mio breve stint con Alpha Tauri in questo modo.”