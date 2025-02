Hamilton: “Ferrari è migliore di Mercedes”

Hamilton sulla Ferrari: “Buone sensazioni, migliori di quelle avute negli ultimi anni in Mercedes”

Cresce sempre più la curiosità di vedere Lewis Hamilton al volante della Ferrari in una gara ufficiale. L’attesa sta ormai per finire. Tra meno di un mese, infatti, prenderà il via il primo Gran Premio della stagione, sul circuito di Melbourne, in Australia. Intanto, continuano le speculazioni sul britannico: alcuni ritengono che abbia ormai perso lo smalto di un tempo; altri, invece, sostengono che la mancanza di competitività della Mercedes, non gli abbia consentito di esprimere appieno il suo valore.

Nel frattempo, il sette volte campione del mondo ha avuto già modo di prendere confidenza con la vettura del 2023, durante i test TPC, prima di poter guidare, nei test Pirelli, una versione modificata della SF dello scorso anno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’inglese avrebbe avuto delle buone sensazioni, trovandosi subito a suo agio al volante della SF-23.

Una vettura, quella del 2023, che mostrava un ottimo tempo sul giro, ma ch’era poco performante nella lunga distanza. I problemi aereodinamici della stessa, causavano un’usura eccessiva degli pneumatici, rendendo di fatto impossibile mantenere il ritmo degli avversari. Un aspetto che in parte è stato risolto sulla SF-24, grazie agli aggiornamenti portati nel corso della scorsa stagione.

Di certo non la migliore Ferrari mai progettata, quella provata da Lewis in questi quattro giorni di test. Eppure, alcune indiscrezioni rivelano che Hamilton sulla monoposto abbia riscontrato un feeling superiore rispetto a quello degli ultimi anni in Mercedes. Pare che Lewis abbia persino voluto provare delle modifiche alla vettura, non limitandosi ad effettuare dei semplici giri di pista.

Lewis prova diverse soluzioni in pista, in vista del Gran Premio d’Australia

Vicky Piria, pilota e commentatrice Sky, ha seguito a bordo pista le sessioni di prove condotte dal ferrarista. Ai microfoni dell’emittente televisiva inglese Sky Sports F1, ha sottolineato come Lewis Hamilton si sia messo subito a lavoro, non limitandosi a compiere dei giri di riscaldamento. Infatti, l’inglese ha subito testato diversi settaggi sulla Rossa.

Secondo quanto riferito da Piria, Lewis ha provato il sistema E-Diff (il controllo della trazione, ndr) e lavorato sul bilanciamento dei freni. Non sono mancati dei bloccaggi, ma il britannico non ha voluto spingere al massimo, alla ricerca del limite, preferendo settare la vettura. Inoltre, ha studiato e memorizzato meglio le impostazioni del volante, mettendo in pratica quanto appreso dai test col simulatore.

Tutto ciò per farsi trovare pronto per il Gran Premio d’Australia del prossimo 16 marzo. Se ci fossero ancora dei dubbi su chi Ferrari punterà per la lotta al titolo mondiale di quest’anno, Sir Lewis non sembra affatto intenzionato a ricoprire il ruolo di secondo pilota, ma, anzi, prova fin da subito a divenire il punto di riferimento per il team di Maranello.

Claudia Belfiore