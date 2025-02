Günther Steiner ritira la causa contro Haas, dopo aver raggiunto un accordo in fase di mediazione

Günther Steiner ha ritirato la causa contro Haas, dopo aver raggiunto un accordo durante la procedura di mediazione. L’ex team principal aveva fatto causa alla Haas Formula, LCC, nell’aprile dello scorso anno, lamentando di non aver ricevuto un giusto compenso, dopo il mancato rinnovo del contratto.

Il 59enne chiedeva che gli venissero riconosciuti dei meriti, per aver contribuito a dare visibilità alla Formula 1 negli USA: “La popolarità della Formula 1 in America sta crescendo rapidamente, e anche la Haas è cresciuta con essa. Ma né la Formula, né la Haas esisterebbero negli Stati Uniti se non fosse per Günther Steiner“. Inoltre, Haas avrebbe continuato a usare il suo nome e la sua immagine, anche dopo avergli comunicato la decisione di non rinnovargli il contratto.

Günther è stato team principal della Haas dall’anno del suo debutto in Formula 1, nel 2014, fino al 2024. Sotto la sua direzione, la scuderia ha raggiunto il suo miglior piazzamento, conquistando un quinto posto nel mondiale costruttori del 2018. La sua notorietà è cresciuta soprattutto grazie alla serie di Netflix ‘Drive to survive’, in cui spesso si è distinto per delle uscite molto colorite.

La risoluzione della controversia

Secondo la documentazione messa agli atti, dopo 28 ore e 36 minuti, le parti avrebbero raggiunto un accordo su tutte le questioni. Steiner ha archiviato il caso con ‘pregiudizio’, ciò significa che non può più essere ripresentato in futuro. Queste le dichiarazioni della Haas rilasciate a Motorsport.com: “Haas Formula, LCC è lieta di annunciare che Günther Steiner e la Haas Formula, LCC hanno risolto la loro controversia. Günther ha ritirato tutte le accuse fatte in precedenza nella sua causa e tutte le rivendicazioni avanzate contro Haas Formula, LCC sono state respinte con pregiudizio“.

“Sia il signor Steiner che Haas Formula, LLC si augurano reciprocamente di aver successo nelle loro attività future. Entrambe le parti si impegnano a non rilasciare ulteriori commenti sulla questione“, ha concluso il team di Banbury. Archiviato il caso, ora la squadra americana può concentrarsi sulla stagione 2025 che inizierà il prossimo 14 marzo. Nel frattempo, è stata presentata la nuova line up, composta da Esteban Ocon e Oliver Bearman, all’evento F1-5 di Londra.