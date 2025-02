Toto: “Ineos partner stabile. Non ci separeremo”

Toto Wolff chiarisce il futuro della Mercedes dopo i segnalati tagli agli sponsor

Toto Wolff ha dichiarato che non ci sono piani da parte di Ineos di ritirare il proprio supporto al team Mercedes di Formula 1, nonostante la società britannica cerchi di ridurre le spese.

Si dice che la società chimica controllata da Sir Jim Ratcliffe stia tagliando il suo portafoglio di prodotti sportivi a seguito di costose cause legali.

Ineos pronta a restare, afferma il boss della Mercedes Toto Wolff

Ineos è da tempo un attore importante nel mondo dello sport, possedendo o sponsorizzando iniziative in settori come il calcio, la vela e il rugby, ma ci sono segnalazioni che la società britannica sta riducendo alcune delle sue spese.

La notizia arriva dopo che la New Zealand Rugby ha intentato causa contro Ineos per presunta violazione del contratto, sostenendo di aver rescisso un accordo di sei anni con tre anni di anticipo.

Anche il marinaio Ben Ainslie starebbe pensando di citare in giudizio Ineos dopo il suo abbandono del team dell’America’s Cup.

Queste uscite potenzialmente costose, insieme all’acquisto di una quota del Manchester United per 1,6 miliardi di dollari, hanno spinto Ratcliffe a cercare di tagliare i costi, in particolare con la società calcistica ma anche interrompendo la sponsorizzazione del Tottenham Hotspur. Tuttavia, a quanto pare, alla Mercedes non saranno applicate misure volte al risparmio di denaro, visto che il comproprietario Toto Wolff ha dichiarato che il suo socio in affari era lì per restare.

“[Non è mai stata] una considerazione”, ha detto Wolff a Sky Sports News all’evento di lancio della stagione Formula 1 75 presso l’O2 Arena di Londra martedì.

Toto: “Non ci separeremo mai”

“È un grande sponsor. Abbiamo progetti insieme. Niente di ciò che leggerete nelle notizie cambierà le cose”.

Ratcliffe e Wolff possiedono entrambi un terzo del team Silver Arrows, mentre Mercedes/Daimler detiene le quote rimanenti. Le iniziative sportive di Ineos sono sotto esame, sempre più rigoroso, in seguito ad alcuni fallimenti di alto profilo. Il Manchester United è attualmente 15° in Premier League, mentre l’uscita di Ainslie dalla squadra lascia dei punti interrogativi sulle possibilità della squadra di partecipare all’America’s Cup.

Anche il logo del marchio Ineos è stato notevolmente ridimensionato sulla W16, ma il team insiste sul fatto che ciò non segnala alcuna rottura del rapporto.