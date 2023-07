Hamilton e Ferrari: il pilota è nel caos?

La coppia Hamilton Mercedes sta tenendo il mercato della Formula 1 sulle spine: la Ferrari torna all’attacco?

Lewis Hamilton sembra essere cauto riguardo a un eventuale passaggio alla Ferrari, considerandola una scelta che lo condurrebbe nel “caos“. Il futuro del pilota è avvolto nell’incertezza, con solamente cinque mesi rimanenti nel contratto con la Mercedes. Nonostante sia emersa l’ipotesi di un’estensione contrattuale, il ritardo nella firma ha portato a speculazioni riguardo a possibili disaccordi. A seguito di un articolo di un tabloid britannico e delle voci provenienti dalla stampa italiana, si vociferava di un’offerta di 40 milioni di sterline da parte della Ferrari per attirare il pilota a Maranello.

Tuttavia, sembra che ci sia poco di vero in queste indiscrezioni. Wolff ha infatti suggerito che si tratti di notizie fabbricate per ostacolare le trattative con la Mercedes. Hamilton è stato persino avvertito di non prendere in considerazione un passaggio alla Ferrari, nonostante abbia già lavorato con Fred Vasseur in passato. “Non riesco a immaginare che la Ferrari possa essere attrattiva per lui“, ha dichiarato l’analista di Formula 1 Peter Windsor. “È vero che Hamilton ha collaborato con Vasseur presso l’ASM, durante la sua permanenza in Formula 3 e sicuramente Vasseur ha sondato il terreno“.

La soluzione migliore è restare a Brackley?

“Ma se Hamilton non dovesse unirsi alla Ferrari e affrontare tutto questo caos, dove potrebbe andare?” continua Windsor. “Non avrebbe possibilità di ottenere un posto alla Red Bull, quindi sarebbe meglio che restasse dov’è“. All’inizio della stagione, si poteva ipotizzare che il ritardo di Hamilton nella firma fosse dovuto alla sua volontà di valutare le prestazioni della Mercedes, considerando i loro problemi nel 2022, e alla sua determinazione nel conquistare l’ottavo titolo mondiale. Nonostante le buone performance in Spagna e in Canada abbiano alleviato tali preoccupazioni, il team di Brackley si trova ancora lontana dalla Red Bull.

Tuttavia, Windsor ritiene che Hamilton si stia convincendo a firmare un nuovo contratto. “Penso che Lewis stia cercando di convincersi a rimanere alla Mercedes, no?” ha affermato Windsor. “Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, quando Lewis è salito sull’aereo per il ritorno, sicuramente avrà pensato che McLaren ha invertito la tendenza e che in Mercedes possono fare lo stesso. Sono sicuro che a Brackley ci sia molto in ballo, e penso che Lewis, durante le sue conversazioni con Toto, abbia sottolineato quanto sia incredibile la McLaren nelle curve veloci e quanto sia importante per loro raggiungere lo stesso livello“.

“Tuttavia, una cosa è affermare di voler essere veloci nelle curve ad alta velocità, un’altra cosa è esserlo effettivamente. Questo è un altro discorso“. Prima della pausa estiva mancano ancora due gare e Windsor ritiene che Hamilton farebbe meglio ad aspettare almeno il Gran Premio d’Ungheria. “In tutta onestà, anche se non credo la pensino così, credo che dovrebbero valutare cosa accadrà in Ungheria“, ha suggerito. “Se la McLaren sarà significativamente più veloce rispetto a tutti gli altri concorrenti, a eccezione della Red Bull, allora avremo un nuovo capitolo in questa storia che si sta sviluppando nel 2023. Perché così sarebbe una nuova storia”.

Elisabetta Bianco