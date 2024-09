Hamilton da record: supera Raikkonen e insegue Alonso

Lewis Hamilton è il secondo pilota con più gare della storia di Formula 1

Lewis Hamilton ha segnato record su record nella classe regina, e dopo il Gran Premio di Singapore può aggiungerne un altro alla sua collezione. Il pilota infatti ha ufficialmente superato Kimi Raikkonen per quanto riguarda il numero di gare effettuate nella sua carriera, avendo partecipato a ben 350 di queste. Solo la pandemia ha impedito al britannico di poterne fare 351. Il pilota infatti dovette saltare il Gran Premio di Sakhir nel 2020 a causa del Covid19.

È pur sempre vero che sia Hamilton che Raikkonen hanno all’attivo lo stesso numero di Gran Premi. Tuttavia, nonostante entrambi i piloti abbiano partecipato a esattamente 350 gare, c’è una differenza chiave. Kimi avrebbe dovuto partecipare al Gran Premio di Malesia del 2017, ma un problema tecnico gli impedì di prendere il via. Il pilota fu quindi costretto ad assistere alla gara da bordo pista. Pertanto, nonostante tutti e due abbiano preso parte allo stesso numero di Gran Premi, il britannico ha completato più partenze effettive in gara rispetto al finlandese.

Per ottenere il primato, Hamilton deve superare il record di Alonso

Di quelle 350 gare, proprio le sue primissime 17 sono state effettuate accanto a quello che è l’unico rivale per questo primato: Fernando Alonso. Ciò che entrambi hanno in comune è il fatto che inevitabilmente siano i più anziani della griglia. Ma quello che in questo caso li distingue è che, nonostante Hamilton non abbia mai saltato una gara dal suo debutto tranne per Sakhir 2020, lo spagnolo detiene comunque questo record nonostante la sua pausa di due anni dalla classe regina.

Il fattore più emozionante è che la carriera dei due piloti è ancora ben lungi dal finire. Entrambi hanno infatti come minimo due anni garantiti in Formula 1. Dal 2026 vedremo Lewis gareggiare vestito di rosso Ferrari, mentre il rivale rimarrà in Aston Martin almeno fino alla fine del 2026. Dopo un GP di Singapore che ha lasciato entrambi i piloti delusi, entrambi continuano a sfidarsi sia in pista che sulle statistiche e i record.

Di: Maia Conti