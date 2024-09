Incontro a porte chiuse tra Norris e Ricciardo: un addio ufficiale?

Secondo alcune indiscrezioni, Lando Norris e Daniel Ricciardo hanno avuto un incontro “segreto” dopo il GP di Singapore: che siano stati gli ultimi saluti tra i due?

Il GP di Singapore è stato, molto probabilmente, l’ultimo Gran Premio di Daniel Ricciardo in Formula 1. Notizia non ancora confermata, ma che inizia a farsi sempre più insistente. Soprattutto dopo l’ultima gara, che ha visto l’australiano uscire per ultimo dal paddock dopo una lunga serie di saluti commossi. Tra questi, si vocifera anche di un incontro “a porte chiuse” tra Ricciardo e Lando Norris, suo ex compagno di squadra alla McLaren.

Quello di Singapore è stato un Gran Premio emozionante per il pilota della Visa Cash App RB, e non solo per i presunti saluti finali. La scorsa domenica, Ricciardo oltre a essere votato “pilota del giorno”, è riuscito anche ad accaparrarsi il punto per il giro veloce. Questo sottraendolo allo stesso Norris e impedendogli così di incrementare il suo distacco nella classifica piloti dall’attuale Campione, Max Verstappen. L’olandese, a fine gara, ci ha tenuto ha ringraziare l’amico con un team radio già soggetto di molti commenti dagli appassionati: “Grazie, Daniel“.

Il momento dei saluti

Il momento dei saluti di Daniel Ricciardo sembra essere confermato da più fonti, tranne da quella ufficiale. Tra le diverse figure che hanno parlato dello scorso weekend, spicca Kym Illman, fotografo della Formula 1. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Illman ha svelato quelli che dovrebbero essere gli ultimi momenti di Ricciardo come pilota del Circus. Tra questi, nominata è stata anche una breve visita nel paddock da parte di Lando Norris: “Alle 1:46 del 23 settembre, Daniel Ricciardo ha lasciato il paddock per l’ultima volta come pilota di Formula 1. […] Poco dopo mezzanotte, Lando Norris è andato a trovare Daniel. Si sono incontrati a ‘porte chiuse’ nel retro del garage VCARB“. Un incontro, stando a quanto detto dal fotografo, con tutta probabilità documentato da Netflix.

Illman ha poi aggiunto: “Circa dieci minuti dopo, Lando è uscito ed ha lasciato il paddock. A quel punto, per quanto ne sappia, Daniel era l’unico pilota rimasto. E si stava facendo piuttosto tardi. Poi Yuki [Tsunoda] è entrato nel garage, Laurent Mekies è entrato nel garage e entrambi sono usciti. E, infine, anche Daniel è uscito, accompagnato dal suo manager Blake“. Una serata ricca di abbracci e lacrime, secondo il fotografo, che pensa a quanto l’australiano sarebbe voluto rimanere all’interno del paddock a godersi, ancora per diverso tempo, i suoi – forse – ultimi istanti. Un saluto totalmente inaspettato, soprattutto per un pilota con un curriculum simile alle spalle. “Daniel è un ragazzo straordinario con un grande cuore, ma purtroppo è stato lasciato a rispondere a tutte queste domande senza molto supporto dalla Red Bull, a mio avviso” ha poi concluso Kym Illman.