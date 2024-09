GP Singapore: l’ordine di arrivo a Marina Bay

É dominio McLaren a Marina Bay: con tutte le difficoltá del caso Norris chiude primo e Piastri terzo. Capolavoro di Verstappen che chiude secondo

Ancora una volta é dominio McLaren: Norris ha realizzato una gara formidabile, dopo la pole position di sabato. Il caldo di Singapore ha giocato brutti scherzi soprattutto a lui. Il pilota britannico é arrivato sfinito contando i metri che lo separavano dalla bandiera a scacchi. Proprio quel caldo che stava rischiando di compromettere per ben due volte la sua gara. Infatti, per due volte Lando ha sfiorato il muro danneggiando lievemente l’ala anteriore.

A seguire, Max Verstappen: il pilota olandese ha portato a termine un weekend formidabile. Dopo gare di difficolta’, finalmente ritorna ai primi posti della griglia. Anche lui ha faticato molto: partenza difficile con un primo stint pesante per via del degrado gomme. Tuttavia, successivamente ha condotto una gara alquanto solitaria. Quanto all’australiano della McLaren, Piastri chiude terzo portando a casa un bel bottino di punti per il mondiale costruttori.

George Russell chiude quarto. Nelle ultime fasi di gara rischiava di subire il sorpasso da parte di Leclerc, ma ha condotto una grandiosa opera di difesa fino alla fine. Invece, Hamilton si lascia superare dal monegasco chiudendo sesto.

Per le Ferrari é stato un weekend di alti e bassi. Il clamoroso errore di Carlos Sainz in qualifica e il problema di track limits per Leclerc hanno compromesso ampiamente l’esito della gara, ma soprattutto il mondiale Costruttori. Leclerc chiude quinto, mentre Sainz settimo. I due della Ferrari hanno portato a termine una grande rimonta, impensanbile fino al sabato. L’ottimo passo gara e l’evidente superioritá sulla Mercedes avrebbero sicuramente portato la rossa sul podio.

Concludono la top ten Alonso, Hulkenberg e Perez. Ricciardo é diciottesimo: il pilota australiano conclude la sua ultima gara per la stagione 2024 portando a casa il giro veloce sotratto a Norris. Si é trattato di un animalesco gioco di squadra degno della famiglia Red Bull.

L’ordine di arrivo a Marina Bay

RACE CLASSIFICATION Norris finishes 21 seconds ahead of Verstappen #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/H68se4wI5C — Formula 1 (@F1) September 22, 2024