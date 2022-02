Hakkinen: “Alonso potrebbe vincere ancora”

Per il due volte campione del mondo Mika Hakkinen il pilota della Alpine Fernando Alonso avrebbe tutte le carte in regola per vincere un GP nel 2022

L’indole da guerriero e la fame di vittorie di Fernando Alonso non sono certo un mistero. Il rientro in Formula 1 all’età di quarant’anni e dopo due anni di stop aveva sollevato non pochi dubbi tra i fan e gli addetti ai lavori. Eppure superati alcuni momenti di difficoltà iniziali l’asturiano ha dimostrato di avere ancora la garra per competere ai massimi livelli. Mentre è ancora un mistero il rinnovo di contratto con Alpine, Nando si è detto fiducioso nel 2022, indicandolo come un anno dalle incredibili possibilità. Secondo il parere di Mika Hakkinen queste non sarebbero solo frasi di circostanza ma anzi Alonso vorrebbe e soprattutto potrebbe vincere ancora.

“Sono ancora molto impressionato da Fernando – ha dichiarato il due volte campione del mondo come riportato da Motorsport.com – conosciamo la sua motivazione, forma fisica e il suo amore per lo sport. Certamente me lo immagino tornare alla vittoria. Non è in Formula 1 solo per fare da comparsa. E’ solo questione di tempo. Il suo attuale team, con tutte le risorse a sua disposizione, se solo andasse più a fondo sicuramente sarebbe capace di dargli una monoposto vincente“.

La convinzione del due volte campione del mondo è, secondo lo stesso Hakkinen, basata su dati incontrovertibili. “Sono sicuro di ciò perché se si guarda alle nuove monoposto, queste sono molto diverse da quelle dello scorso anno. Sono molto più rigide, tendono a scivolare molto nelle curve nelle quali non fanno molto affidamento sulla downforce. C’è bisogno di molto controllo ma al contempo bisogna essere aggressivi per mantenere in temperatura gli pneumatici. Guardando allo stile di Alonso fin dal suo debutto non mi stupirei dunque se fosse uno di quelli che meglio si adattano a questo nuovo regolamento”.