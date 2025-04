Hai dormito poco e vai al lavoro, ora è reato: ti ritirano la patente e ti massacrano di multe | In casi estremi ti arrestano per 3 mesi

Da questo momento in poi, andare lavoro se non si è dormito a sufficiente, potrebbe costare addirittura la patente, ecco cosa succede.

La vita frenetica e il susseguirsi di impegni nell’arco di tutta la giornata, possono portare a un tasso di stress e di stanchezza fin troppo elevato. Capita quindi di mettersi al volante quando si è troppo stanchi quando si vorrebbe sprofondare nel letto.

Ma ora un atteggiamento di questo genere viene punito in maniera molto severe. Se si ha dormito poco e si decide di mettersi al volante, anche se non di fa del male a nessuno si rischia veramente grosso.

Sono veramente tanti coloro che ignorano questa normativa e finiscono per continuare a commettere lo stesso errore, divenendo pericolosi per se stessi e per gli altri. Quindi perchè rischiare se ci si può concedere un pisolino prima di partire?

per non commettere reati, occorre però conoscere la regola dietro a tutto questo.

Quando la stanchezza ti rende un pericolo per gli altri

Non si tratta solo di questioni di buon senso o di salute personale, quando si parla di Codice della Strada, ci si riferisce a normative che devono essere messe in atto affinché le strade che percorriamo siano molto più sicure. Le nostre regole sono in linea con la normativa europea, la quale mete al primo posto l’idoneità alla guida dell’automobilista. Quindi non serve aver consumato delle sostanze o dell’alcol per poter essere sanzionati, potrebbe essere sufficiente la sola stanchezza.

La giurispudenza ci dice che una persona al volante deve essere in possesso della piena capacità fisica e psichica, questo è l’unico elemento che permette di intervenire prontamente in caso di bisogno. Sei mostra spossatezza, allora si può essere sanzionati per grave negligenza. In questi casi la pena prevista sono 3 anni di reclusione, ritiro della patente per 3 mese e sanzioni economiche. In caso di incidente poi, si prevedono provvedimenti molto più severi.

E se accadesse proprio a te, ogni lunedì mattina?

La realtà è che non serve qualcosa di eclatante per finire nei guai immediatamente, i dati ci dicono i molti lavoratori iniziano la giornata avendo riposato solo 6 ore, una condizione che porta a un’alterazione psicofisica veramente importante. Al volante è sufficiente la distrazione di un attimo, una fretta che arriva tardi ed ecco che si può diventare una mina vagante.

Un comportamento di questo genere innesca l’accertamento, con l’agente che rileva la stanchezza, ma anche la lucidità da parte del soggetto. La stanchezza sul corpo umano, sarebbe in grado di avere gli stessi effetti di alcool e droga. Basta un passo falso e ci si ritrova veramente nei guai. Quindi, dormire poco è veramente rischioso e potrebbe finire per essere considerato un reato mettersi alla guida, quindi meglio fermarsi e riposare, prima di ripartire.