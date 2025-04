Posto di blocco, hai fatto il pieno e sei uscito tranquillo: 3 km dopo ti fermano e ti danno 3.000€ di multa per il foglio dimenticato

Al primo posto di blocco dopo il pieno, vieni fermato e ti fanno ben 3 mila euro di multa, attenzione al foglio che hai dimenticato.

Negli ultimi mesi il numero di posti di blocco sulle strade italiane è aumentato in maniera vertiginoso e questo si è tradotto nella possibilità di vedersi sventolare la paletta dell’alt e ci si dovrebbe fermare. I controlli sono mirati, innanzitutto a trovare gli automobilisti che contravvengono alle indicazioni di legge.

Le sanzioni per chi non rispetta le nuove regole, sono molto più elevate e questo è stato previsto affinché si dissuadano i cittadini dal compiere nuove infrazioni.

Le multe pecuniarie possono essere molto più elevate di quello che si possa pensare, inoltre, in alcuni specifici casi è possibile che siano applicabili dei provvedimenti accessori come il ritiro della patente o il sequestro dei mezzi.

Questa volterò si parlasi una multa di 3 mila euro anche se si viaggia tranquilli. A cosa è dovuta questa importante sanzione?

Posto di blocco e nuovo codice della strada

Il Nuovo Codice della Strada è stato molto chiacchierato. Entrato in vigore poco prima di Natale, sembrava essere in grado di riuscire a rovinare la festa a molti italiani che di sicuro non si sarebbero aspettati tutti questi controlli. Eccesso di velocità, utilizzo dello smartphone alla guida, mettersi al volante dopo aver consumato dell’alcol, sono tutti casi in cui si prevede una multa elevata. Ovviamente questi non sono gli unici casi e se si dimentica un foglio si finisce per avere 3 mila euro di sanzione.

La realtà è che occorre prestare attenzione veramente ad ogni minimo elemento, basta un errore per dover pagare un conto non indifferente. Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo, in che maniera è possibile riuscire ad evitare che gli agenti siano troppo severi.

Attenzione a non dimenticare nulla

La realtà su questa multa da 3000 euro è molto più importante di quello che si possa credere. Si tratta della sanzione prevista per coloro che vengono trovati in strada senza assicurazione o con il documento scaduto. La polizza RC auto è obbligatoria e prevista dal Codice della Strada, chiunque venga trovato senza può essere duramente sanzionato.

Questo vale tanto per le auto che per le due ruote o per mezzi più pesanti. In questo modo si riesce a tutelare gli utenti della strada, evitando che vi possano essere problemi in caso di incidente. Ad oggi purtroppo, sono ancora molti coloro che vengono colti in flagrante, alcuni non ricordano la scadenza e per questo cadono in trappola.