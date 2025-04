Horner ha fiducia: “Tsunoda arriverà nelle prossime gare”

Tanta fiducia per Tsunoda: Horner supporta il giapponese dopo sua prima gara corsa in casa

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha espresso fiducia verso Tsunoda, nonostante una gara difficile nel suo Gran Premio di casa. Il numero 22, nonostante un “basso” piazzamento sia in qualifica che in gara, ha lottato per tutta la gara con grande impegno. “Penso che Yuki abbia fatto una gara solida oggi, e penso che il 90% della griglia abbia finito dove si è qualificato. Yuki ha superato una monoposto, ne abbiamo superata un’altra facendo undercut e ha seguito Fernando Alonso per il 90% della gara” ha dichiarato il britannico.

Un errore in Q2 ha costretto Tsunoda a partire dalle retrovie, complicando ulteriormente la sua gara. Nonostante ciò, è riuscito a superare Liam Lawson, il pilota con cui ha scambiato il sedile, e successivamente ha guadagnato una posizione su Pierre Gasly con un undercut perfetto. Tuttavia, è rimasto bloccato dietro la Aston Martin di Fernando Alonso, senza riuscire a sferrare un attacco decisivo.

Horner ha sottolineato la sua fiducia verso Tsunoda che ha fornito un ottimo feedback durante tutto il weekend e che il vero ritmo del giapponese si vedrà nelle prossime gare. “Ha imparato molto questo weekend e ha dato un ottimo feedback durante tutto il weekend”, ha aggiunto.

Cosa ha fermato la rimonta del numero 22?

Un fattore che potrebbe aver influenzato le prestazioni di Tsunoda nei sorpassi è stata la configurazione dell’ala posteriore, impostata per un elevato carico aerodinamico. Questa decisione, presa a causa della potenziale minaccia di pioggia, ha generato maggiore resistenza sui rettilinei. “Sapevo che sarebbe stato difficile sorpassare“, ha dichiarato il giapponese dopo la gara. “Mi aspettavo un degrado gomme più rapido, sarebbe stata una situazione molto buona, ma sembrava quasi non esserci perdita di prestazione”.

Tsunoda ha anche ammesso di aver considerato una configurazione diversa, ma ha deciso di mantenere la stessa impostazione per la qualifica. “Se dovessi rifare questa gara farei scelte completamente diverse“ ha concluso. Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha dato il suo parere sulla prestazione di del neo promosso pilota Red Bull: “È stata buona. È stato solo sfortunato che nella Q2 abbia commesso quell’errore. Ma per il resto è andato bene”, ha ammesso.

