Haas: “Speriamo che la VF-22, ci faccia lottare per i punti”

Haas ha svelato la monoposto 2022, la VF-22, che per il secondo anno consecutivo, sarà guidata da Mick Schumacher e Nikita Mazepin

Nella mattinata di venerdì 04 febbraio, a sorpresa di tutti, Haas ha presentato la VF-22, la monoposto che competerà nella stagione 2022. La vettura è molto diversa, rispetto a quelle delle passate stagioni, per via delle novità regolamentari, con la livrea rimasta simile al 2021. Un progetto piuttosto ambizioso, per un team che vuole risalire la china, e battagliare per la zona centrale della griglia.

Il 2021 è stato un anno non proprio felice per il team, che per la prima volta dal suo debutto avvenuto nel 2016, non ha raccolto nessun punto. Gene Haas, patron del team, ha affermato che a un certo punto si è deciso di lasciare lo sviluppo della precedente vettura, a stagione in corso per concentrarsi sulla monoposto 2022. Motivo per cui, all’interno del team, si spera che tutto il sacrificio sia stato ricompensato.

“Questo è il periodo dell’anno, in cui si è naturalmente ottimisti sul fatto che il duro lavoro e lo sforzo compiuto da tutti, si possano tradurre in competitività in pista. Nel 2020, prendemmo la decisione di concentrare il tempo e le risorse sulla VF-22, rinunciando a qualsiasi cosa legata alla pista nel 2021. Cosa che non è stato facile da vedere,” ha spiegato Haas in un comunicato ufficiale.

“Speriamo che quella decisione, ci dia i suoi frutti, e che ci faccia tornare a lottare per i punti nei weekend,” ha poi aggiunto Gene Haas.

Launching the new era of Formula 1 cars 🙌 Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 4, 2022

Steiner: “Nel 2022 torneremo a lottare”

Haas ha preferito presentare la monoposto, tramite render digitali, così da nascondere alcuni dettagli. Al momento, non ci resta che attendere la prima sessione di test pre-stagionali a Barcellona, in programma per fine mese, per poter vedere la VF-22 in pista. Tuttavia, tutto il team è convinto di aver realizzato una macchina all’altezza.

“A questo punto, è emozionante sapere che la VF-22 sarà presto in pista. Tutti noi sappiamo di ciò che è capace il team, l’abbiamo dimostrato in passato e con questa nuova macchina, nata da un pacchetto di regolamenti totalmente nuovo, e con un nuovo team di design. Sono certo di poter dimostrare ancora una volta, di poter competere durante i fine settimana,” ha commentato Guenther Steiner, team principal della Haas.

“È stato fatto uno sforzo enorme da parte di tutte le persone coinvolte. Ora arriva la parte più divertente, come portare la monoposto in pista e segnare tutti gli elementi. La passata stagione è stata lunga, ma sono sicuro che nel 2022, torneremo a lottare con la VF-22“, ha così aggiunto l’altoatesino.

“It’s been a tremendous effort by everyone involved and now comes the fun part of getting the new car to the circuit and dialing in all the elements.” 💬 Guenther Steiner, Gene Haas and Simone Resta share their thoughts as we reveal the #VF22 #HaasF1 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 4, 2022

Resta: “Questa vettura è un grande successo”

La monoposto, rappresenta la prima realizzata nel reparto tecnico, guidato da Simone Resta, arrivato in Haas lo scorso anno per lavorare sulla VF-22. Il direttore tecnico, riconosce che è stato il progetto più complesso che ha sviluppato all’interno del team.

“Probabilmente, questo è il progetto più complesso, che il team Haas ha affrontato, fin dall’inizio. I motivi sono molti. È un complesso di regole totalmente nuove, e per questa stagione abbiamo un team nuovo, che ha gestito la realizzazione della nuova VF-22. Non siamo tutti nuovi, ma è stata revisionata la struttura, con una buona parte di persone che si sono unite,” ha spiegato Resta.

“Considero questa vettura un grande successo, all’interno del processo. Siamo ancora nelle prime fasi del progetto, e veniamo da una stagione di transizione, lavorando insieme su una macchina durante tutto l’anno. Guardando indietro, da dove abbiamo iniziato, questo team è già un successo,” ha così aggiunto l’ingegnere di Faenza.