Haas: rivelata la data di presentazione della livrea della nuova VF-22

Haas rivelerà la livrea della monoposto 2022 con una presentazione che si terrà domani 4 febbraio

In questo periodo senza gare di Formula 1, ma con molti appuntamenti importanti, sta piano piano iniziando a delinearsi il calendario di presentazione ufficiale delle monoposto 2022. Dopo l’annuncio, in mattinata, della presentazione della nuova Red Bull, oggi pomeriggio tocca anche al team americano di Schumacher e Mazepin. Non prendete impegni per domani: Haas ha fissato la presentazione della livrea della nuova VF-22 per il giorno venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 12 italiane (11 GMT).

La scuderia americana rivelerà la livrea della quattro ruote 2022 tramite le immagini di rendering in studio, permettendo ai fan un assaggio di quella che sarà la VF-22 che scenderà in pista per la nuova stagione motoristica. La versione fisica della nuova Haas sarà visibile a partire dai test pre-stagionali di Barcellona.

Novità o livrea classica?

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla presentazione della nuova livrea Haas? La curiosità è molta. La passata stagione motoristica la monoposto di Schumacher e Mazepin era prettamente di colore bianco. Su sfondo bianco erano presenti tocchi di colore rossi, bianchi e blu, a ricordare la bandiera russa. Il team è stato piuttosto discreto riguardo la livrea, ma dai pochi indizi trapelati la nuova VF-22 potrebbe avere un tocco di blu molto più prorompente. Il tutto, per via della presenza dello sponsor Uralkali.

Non ci resta che attendere la giornata di domani per scoprire la livrea della nuova Haas 2022. Il team Haas, dopo l’annuncio di oggi, sarà il primo team dei dieci in griglia a togliere i veli dalla sua monoposto 2022. Seguiranno Red Bull (9 febbraio), Aston Martin (10 febbraio) e McLaren (11 febbraio). A partire dalla settimana successiva, verranno poi svelate le altre monoposto. Haas è il penultimo team ad aver annunciato la data di presentazione. All’appello manca solamente Williams, che non ha ancora rivelato una data di presentazione né ha fatto particolari dichiarazioni a riguardo.