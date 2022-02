Red Bull: c’è la data di presentazione della nuova monoposto

La Red Bull è l’ottava scuderia a fissare una data per la presentazione della propria vettura. Mancano solo Williams e Haas

Il 9 febbraio non prendete impegni! Il team del campione del mondo in carica, Max Verstappen, alzerà infatti il velo dalla monoposto che nel 2022 si batterà per il mondiale, forse questa volta anche quello costruttori; almeno, tali sono le speranze che nutrono gli uomini di Milton Keynes. In un video di diciotto secondi pubblicato sui propri profili social, la Red Bull ha rivelato il giorno tanto atteso. Fino a questo momento, si tratta della scuderia che per prima esibirà la propria arma su quattro ruote. Anticipata di un giorno la Aston Martin.

In un calendario che va sempre aggiornandosi, solo Williams e Haas devono ancora comunicare la data esatta della presentazione delle monoposto 2022.

COSA DOBBIAMO ASPETTARCI?

Da mesi ci poniamo mille interrogativi sull’aspetto delle vetture, chiedendoci come saranno, se risulteranno davvero performanti, se potranno regalarci un qualche bello spettacolo in pista, magari in un duello corpo a corpo in curva, sfruttando al massimo la scia dell’avversario. Domande per cui presto avremo una risposta. Nonostante le numerose immagini anticipatorie che rivelano le rivoluzionarie linee delle monoposto, continua a risultare un poco complicato figurarsi come saranno davvero, l’effetto che sortiranno a occhi abituati a ben altre scene. Senza dubbio, però, si avvertirà a pieno il sapore della rivoluzione.

Un po’ come ritrovare sulla vettura del campione del mondo il numero 1, simbolo indiscusso del fresco trionfo iridato. La tradizione che ritorna in pista, dopo che, nel 2014, sono stati introdotti i numeri permanenti scelti dai piloti. Verstappen ha infatti subito fatto sapere che non avrebbe di certo rinunciato a questo privilegio.