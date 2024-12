Haas, Laura Müller una donna ingegnere di gara

La stagione di Formula 1 2025, sarà caratterizzata da tante novità, una in particolare, Laura Müller, volto femminile con il ruolo di ingegnere di gara

La stagione di Formula 1 2025, per molti team sarà caratterizzata da molti cambiamenti, con nuovi volti, tra piloti, ingegneri e tecnici, che pian piano si faranno conoscere ai tanti appassionati. Uno dei tanti esempi, è il team Haas con una line-up piloti rinnovata, composta da Esteban Ocon e il giovanissimo Oliver Bearman.

Il team Haas, oltre ai piloti, si presenterà in pista con tante altre novità. Esteban Ocon, neo assunto con il team statunitense, potrà contare su uno staff di tecnici e meccanici, e un ingegnere di pista inedito… si chiama Laura Müller, e il suo ingresso nel team segna una svolta, essendo la prima ingegnere di gara donna, nella storia del Circus.

Laura nuovo volto femminile al muretto

Laura farà coppia con Esteban Ocon, e seduta al muretto dei box, lo accompagnerà nel corso della stagione. Sarà lei, la voce che avremmo modo di sentire nelle conversazioni, via Radio con il pilota francese, nei weekend di gara.

In passato, Müller ha svolto il suo ruolo nel DTM, e prima di ottenere la promozione di ingegnere di gara, ha lavorato come ingegnere di prestazioni sempre con il team Haas. Una grande novità, anche se Laura non è la prima donna che siede al muretto di un team del Circus.

Nel corso degli ultimi anni, la Formula 1 ha visto l’ingresso di molte figure femminili, e con ruoli anche chiave storicamente occupati dagli uomini, all’interno dei team.

Le ingegnere, in particolare, hanno iniziato a districarsi tra aree strategiche e tecniche, rompendo barriere e sfidando stereotipi. La loro partecipazione, diventa vitale per lo sviluppo delle monoposto, così come la pianificazione delle gare, dimostrando che talento e dedizione, non hanno genere all’interno dell’automobilismo.

Tra i nomi che ormai conosciamo bene, c’è Hannah Schmitz, ingegnere delle strategie della Red Bull, diventata fondamentale nelle tante vittorie del team. La sua abilità nel prendere decisioni rapide e precise, durante i Gran Premi, l’hanno fatta diventare una figura molto rispettata all’interno del paddock.

Analogamente, possiamo parlare di Ruth Buscombe, che ha lavorato nel reparto strategie per diversi team, ed è attualmente, una delle voci più attive nella promozione della diversità nel motorsport.

Tuttavia, c’è ancora molto da fare…

Il cammino verso l’uguaglianza in Formula 1, è tuttora molto lungo, ma ci sono dei primi segnali, sempre più evidenti. Basta pensare a programmi, come ‘Girls on Track’ o altre iniziative portate avanti dai team, che riguardano l’inclusione, fino alla presenza di figure femminili anche in ruoli di un certo rilievo, tra lo staff tecnico e la dirigenza.

Tornando a Laura Müller, sappiamo che lavorerà accanto a Esteban Ocon, come suo ingegnere di gara nella prossima stagione, che segna il debutto del pilota francese con il team Haas. Il team, non ha ancora confermato se sarà la sostituta di Gary Gannon o del veterano Mark Slade. Lo scopriremo sicuramente, nei prossimi mesi.