Formula rosa: le menti del muretto box

Preparate, lucide e combattenti: chi sono le donne stratega del Paddock

Hannah Schmitz, Rosie Wait, Ruth Buscombe, Bernadette Collins e Carine Cridelich. Questi alcuni dei nomi da evidenziare nel Paddock al femminile. In uno sport che, per natura, in passato, è sempre stato poco popolato dal gentil sesso, queste super donne hanno saputo dire la loro e adesso occupano posizioni di grande rilievo ed enorme responsabilità. Il loro compito è infatti quello di assicurare ai propri piloti la migliore strategia possibile in gara, prevedendo Safety Car, sfruttandone talvolta l’entrata, scegliendo la mescola più adatta al momento, tenendo sempre d’occhio gli avversari.

Un lavoro molto complicato, per cui servono sangue freddo e mente lucida. Queste qualità sono fondamentali per la corretta gestione dello stress in pista, dove i team sono chiamati a prendere decisioni in pochissimi secondi. E lo saranno ancora di più a Singapore, dove è quasi impossibile sorpassare e le SC sono scontate.

Five times a winner at the Marina Bay Street Circuit 🖐 Sebastian Vettel – The Lion of Singapore 🦁#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/r9xwnV3my3 — Formula 1 (@F1) September 28, 2022

Formula rosa: conosciamo le responsabili delle strategie ai box

Hannah Schmitz è l’autrice di alcune memorabili strategie in casa Red Bull, dove lavora dal 2009. È ingegnere meccanico e, nel 2019, aveva già avuto l’onore di salire sul podio al fianco di Max Verstappen, come al GP del Brasile. E come dimenticare la grande perfomance a Monaco.

Alla Mercedes troviamo Rosie Wait, arrivata a Brackley nel 2019 dopo le esperienze in McLaren e Williams. A diferenza della collega che viaggia molto, seguendo il team in giro per il mondo, la Wait preferisce dirigere il tutto da remoto, presenziando solo a 7/8 GP all’anno.

Ruth Biscombe e Bernadette Collins sono in forza, rispettivamente, all’Alfa Romeo e all’Aston Martin. Bernadette non sarà però presente come stratega a Singapore.

Chiudiamo questo breve viaggio tra i muretti box, con Carine Cridelich, AlphaTauri. La francese da quest’anno si occupa della direzione della strategia, dopo la promozione di Franco Perrone a Direttore sportivo.