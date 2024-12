Cadillac-Ferrari, Lowdon: “Siamo entusiasti di collaborare”

UFFICIALE: Ferrari sarà la Scuderia che fornirà motori e cambi al nuovo team Cadillac dal 2026

Il team principal della Cadillac, Graeme Lowdon, ha rivelato che la squadra ha scelto la Ferrari. La Scuderia italiana agirà da fornitore di power unit e cambi per la nuova entrata del 2026. Cadillac diventerà quindi, a tutti gli effetti, un team cliente della Scuderia di Maranello. Questo a condizione che non solo la Formula 1, ma anche la FIA, approvino la sua partecipazione in griglia.

Il team americano dovrebbe entrare nel Circus con l’introduzione dei nuovi regolamenti sulle power unit, con Ferrari che non fornirà solo la Cadillac ma anche la Haas. Così facendo, l’italiana avrà due team clienti. Come spiegato da Lowdon, scegliere il giusto fornitore di power unit per il proprio debutto è fondamentale. Un obiettivo che l’imprenditore britannico ritiene di aver raggiunto con la squadra di Maranello.

Le dichiarazioni di Graeme Lowdon

Sulla nuova partnership con la Rossa, Lowdon ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con la Ferrari come fornitore di power unit e cambi per il team Cadillac. Così facendo uniamo due eredità straordinarie“. “Scegliere il partner giusto per la power unit è fondamentale. Abbiamo fiducia nella passione, nell’eccellenza e nelle straordinarie capacità delle persone della Ferrari” ha continuato il futuro team principal. La guida della Ferrari, Frederic Vasseur, si dichiara felice di vedere una nuova squadra americana al massimo livello del motorsport. “E’ fantastico vedere l’impegno di un altro team americano supportato da uno dei marchi più rispettati nell’industria automobilistica. Soprattutto in un momento in cui la Formula 1 sta guadagnando sempre più popolarità negli Stati Uniti” ha dichiarato Vasseur. “Siamo lieti di fornire al team la nostra power unit e il nostro cambio come base di questa collaborazione tecnica. Questo significa che continueremo ad avere due ‘team clienti’ nel Campionato, con tutti i benefici che ciò comporta” ha poi concluso il team principal della Rossa.