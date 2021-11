Un GP a Londra? Ora ci sono i finanziamenti

Un altro GP in terra inglese è alle porte! Stanziati i finanziamenti per la costruzione di un circuito a Londra

In base a quanto sostiene il DailyMail, il secondo appuntamento inglese della stagione di Formula 1, questa volta nella città di Londra, è più vicino che mai. Il quotidiano britannico scrive infatti che sarebbero finalmente arrivati i finanziamenti per la costruzione di un circuito nella zona di Newham, nei Royal Docks, distretto industriale che ospita l’ExCel, dove si tengono grandi spettacoli e fiere.

Secondo Soymotor.com, l’evento, atteso dal sindaco della città entro il 2024, non andrebbe in alcun modo a interferire con la tappa di Silverstone, pietra miliare del calendario mondiale della Classe Regina.

Il nuovo circuito si estenderebbe attorno all’area del London City Airport.

“SIAMO FIDUCIOSI; L’IMPATTO SARA’ ENORME”

Il sindaco della città, Sadiq Khan, spera di vedere realizzato il progetto entro la scadenza del suo mandato nel 2024. L’obiettivo principale è trasformare questo luogo in un complesso di intrattenimento: “Siamo fiduciosi che arriverà; siamo molto eccitati. Ci sarà un’atmosfera elettrica poiché avremo i migliori atleti del mondo con fan da tutto il globo e le più grandi aziende internazionali come sponsor ai Royal Docks per un weekend di corse” , ha dichiarato Josh Wander, fondatore di 777 Partners, società di investimento americana, “E, cosa più importante, costruiremo un complesso sportivo e di intrattenimento di livello mondiale che servirà la comunità tutto l’anno e rivitalizzerà le aree circostanti. È il tipo di cosa che non puoi quantificare finché non accade davvero, ma l’impatto è enorme“, ha poi concluso Wander.

Il progetto, messo in pausa l’anno scorso a causa della pandemia, è ora tornato sul tavolo delle trattative e sembra procedere nel migliore del modi. Khan pensa anche all’ambiente ed è al lavoro per assicurare un evento a zero emissioni, permettendo l’accesso alle strutture ai soli mezzi pubblici, così come riportato dal DailyMail.