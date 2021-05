Gran Premio dell’Azerbaijan confermato fino al 2024

Il Gran Premio dell’Azerbaijan è stato riconfermato fino al 2024, ma la data non può essere modificata per favorire un cambio nel calendario

Il Gran Premio dell’Azerbaijan, che si terrà il prossimo 6 giugno, è appena stato riconfermato fino al 2024. Il circuito di Baku si prepara per altri tre anni all’interno del calendario di Formula 1, dopo i recenti problemi legati alla pandemia del COVID-19. Difatti, l’anno precedente la gara non è stata disputata a favore di altri circuiti che hanno sostituito l’evento. Quest’anno non dovrebbero esserci problemi. I responsabili del circuito hanno assicurato che tutto si terrà rispettando le norme di sicurezza, ma il pubblico non sarà presente.

Alcune prime voci andavano a favore di un cambio di data, per permettere alla Turchia di risolvere alcuni problemi che al momento fanno ipotizzare la cancellazione del Gran Premio. Difatti, essa è stata inserita nella lista rossa del Regno Unito per quanto riguarda i viaggi. Ciò coinvolge una buona parte dei team con sede in Gran Bretagna. Non si sa ancora quali saranno le scelte definitive e allo stesso tempo, non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte della FIA.

LE DICHIARAZIONI

Per quanto riguarda la questione il responsabile del circuito di Baku si è espresso esponendo dubbi e certezze: “Ci sono state delle discussioni, ma il nostro weekend di gara ha una data fissa. Questo non è l’unico evento, avremo anche delle partite di calcio che inizieranno il sabato successivo. Per noi è impossibile spostare la data. Quindi non possiamo fare molto, quest’anno non abbiamo la possibilità di essere flessibili“.

“Per il momento, è confermato che non ci saranno assolutamente spettatori. Saranno presenti alcuni ospiti per la consegna dei trofei, ma avranno un posto sicuro lontano da tutti gli altri presenti”, ha detto il promotore della gara Arif Rahimov. A differenze di quanto accaduto in Spagna con la presenza di un numero limitato di spettatori, o di quanto avverrà a Monaco dove sono previsti circa ottomila tifosi.