Button: “Max il più talentuoso in Formula 1”

Max Verstappen VS Lewis Hamilton: la sfida per il primo e l’ottavo mondiale è già iniziata

4 gare disputate su 23; 3 a 1 per Lewis Hamilton, che, con l’ultima vittoria in Spagna, si è portato a 14 punti di vantaggio sul suo primo rivale Max Verstappen. Quest’anno, con una Red Bull in grande rimonta, l’olandese, dal volto tanto giovanile da non tradire ben 6 anni di esperienza nella Classe Regina, sembra essere più che mai pronto per conquistare il suo primo titolo iridato. E le basi perché questo avvenga le sta costruendo egregiamente.

La pensa così anche Jenson Button, ex pilota e campione del mondo nel 2009 con la Brown GP. Il britannico ha voluto infatti sbilanciarsi e incoronare Max come il più talentuoso sulla griglia, senza nulla togliere agli altri, si capisce.

We gave it our all and I think we maximized our race result. Today that was 2nd and the fastest lap. As a team we’ve made a huge step, but we’re not where we want to be yet so we’ll continue to #KeepPushing 🇪🇸 #SpanishGP pic.twitter.com/e3NRiPadEl — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 9, 2021

BUTTON: “MAX IL PIU’ TALENTUOSO; LEWIS QUELLO CON PIU’ ESPERIENZA“

“Ha un talento immenso. Per il talento grezzo, è probabilmente il più talentuoso“, ha dichiarato Button ai microfoni di Sky Sports prima del GP di Spagna, “So che molte persone non saranno d’accordo con me su questo. Il pilota più completo in circolazione in termini di esperienza e il modo in cui affronta le gare è Lewis Hamilton, ma per il talento grezzo, penso che debba essere Max. Quindi la Red Bull non vorrà lasciarselo scappare“.

Come riporta Planetf1.com, alla visione di Jenson Button si “contrappone” quella di un altro ex pilota, Damon Hill, che ha parlato di Hamilton come uno dei migliori sportivi che abbiano mai gareggiato. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter dopo che il sette volte campione del mondo aveva appena conquistato la pole numero 100 in carriera: “Ti rendi conto che stai guardando una delle persone più talentuose che abbiano mai camminato sulla Terra, vero? È davvero un fenomeno. Posso solo guardare in soggezione“.