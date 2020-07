GP Ungheria: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo due tappe in Austria, la Formula 1 passa in Ungheria, per il terzo appuntamento di questa strana stagione, che ha comunque confermato la supremazia della casa di Stoccarda, con il proprio alfiere intento a dare spettacolo, soprattutto durante le qualifiche.



Tuttavia, in testa al mondiale c’è “Woodman“, davanti al compagno di squadra Hamilton.

A differenza del Red Bull Ring, i piloti si troveranno su un circuito lento dove l’alto carico e un buon bilanciamento aerodinamico, insieme al fattore potenza, saranno i protagonisti della gara.

Per tradizione, l’Hungaroring è sempre stato un tracciato amico della Rossa, con le sue 7 vittorie, contro le 11 della McLaren. Dal punto di vista del motore, l’ago si sposta prevalentemente sulle monoposto motorizzate Mercedes.

GP UNGHERIA orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 10 luglio 2020 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 11:00 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:30. Sabato 11 luglio 2020 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara inizierà alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) mentre su TV8 sarà possibile vedere la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 17 luglio 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:00 alle 12:30 – Diretta su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 18 luglio 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky Sport F1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8 (da confermare)

Domenica 19 luglio 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta su Sky Sport F1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara– Dalle ore 18:00 – Differita su TV8 (da confermare)



Qualche dato sul circuito dell’ Hungaroring

l circuito di Budapest, adagiato in una conca naturale, consente agli spettatori di avere un’ottima visuale di quasi tutto il tracciato, Dopo Monaco è una delle gare più lente della stagione, con curve da bassa e media velocità che si susseguono rapidamente in successione senza un vero e proprio rettilineo, se non quello del traguardo.

Il caldo estivo, l’asfalto sporco e tortuoso renderanno ancora più complicata la vita dei piloti.



Circuito: Hungaroring

Lunghezza giro: 4,381 km

Giri: 70

Distanza totale: 306.63 km

Web: hungaroring.hu

Vincitori delle passate edizioni