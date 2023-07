Vettel mette in guardia dal pericolo che non si corra più

Lo sport automobilistico è minacciato dalla crisi climatica: il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel lancia un monito al mondo delle corse

Lontano dai riflettori dopo il ritiro dalla Formula 1, l’impegno di Sebastian Vettel nel rendere il motorsport più sostenibile, a fronte della crisi climatica che stiamo affrontando, non si arresta. Il tedesco ha dedicato gli ultimi anni in pista a utilizzare la propria fama e la propria autorevolezza per sensibilizzare su temi importanti, tra cui l’importanza di cercare alternative più ecologiche per il nostro pianeta. E una volta appeso il casco al chiodo, la sua missione va avanti.

A seguito dell’annullamento dell’evento di Goodwood, a cui il quattro volte campione del mondo doveva prender parte, la voce di Vettel è tornata a farsi sentire in modo imponente. Il festival è stato annullato a causa delle condizioni metereologiche critiche, che avrebbero impedito al pubblico di raggiungere l’evento in sicurezza. Non è certo la prima volta quest’anno che un evento motorsportivo viene cancellato per questa ragione. Le alluvioni che hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna hanno infatti costretto a cancellare il Gran Premio di Imola dal calendario di questa stagione.

L’ANNULLAMENTO DI GOODWOOD E DI IMOLA

Mettendo le due vicende in relazione tra loro, Vettel mette in guardia dal pericolo che un giorno sempre più eventi automobilistici rischieranno di essere cancellati, perché saranno gli stessi governi a vietarli. “La vera minaccia non è che le persone temano di non essere in grado di raggiungere il circuito per guardare la gara – o un festival, come nel caso di Goodwood.” spiega il pilota, secondo The Race. “Il pericolo è che a un certo punto i governi guarderanno a cosa possono tagliare e vietare. Forse fino ad arrivare a considerare lo sport automobilistico come una minaccia, e vietarlo“.

“Questo è ciò che penso. E non voglio che accada qualcosa del genere“. Secondo il quattro volte campione del mondo, per salvare il motorsport sarebbe imperativo cercare una strada più ecosostenibile. “Questo è uno sport fantastico, e ha molte persone che lavorano dietro le quinte. Voglio dimostrare che ci si può divertire in modo più responsabile e sostenibile. Penso che sia qualcosa che forse non tutti hanno compreso nella sua interezza. Amo stare a Goodwood e non voglio doverci rinunciare perché le autorità lo considerano pericoloso“.

VETTEL: “LA CRISI CLIMATICA HA UN IMPATTO SUL MOTORSPORT”

Le condizioni climatiche estreme hanno già costretto ad annullare un appuntamento del mondiale di Formula 1. Eppure, Vettel ha dimostrato che Imola avrebbe potuto non essere l’unica ad andare incontro a un simile destino. “C’è un collegamento diretto tra condizioni meteorologiche estreme e il mondo che sta cambiando e si sta surriscaldando.” dichiara il pilota. “L’Emilia Romagna è stata colpita da piogge infinite e quindi ci sono state terribili alluvioni. Anche la gara di Miami era a rischio nelle due o tre settimane precedenti, e sarebbe stata cancellata se si fosse svolta in quelle date”.

“Gli incendi boschivi e il vento avrebbero danneggiato il GP del Canada. Il calendario avrebbe potuto essere colpito duramente. Forse il prossimo anno non succederà nulla, ma bisogna riconoscere che il mondo sta cambiando e questo ha un impatto sulle nostre vite.” afferma Vettel per chiudere.