GP Ungheria, Piastri: “Oggi ero sul lato sbagliato della sorte”

Lando Norris vince il Gran Premio di Ungheria, Oscar Piastri conclude in seconda posizione: altra doppietta stagionale per la McLaren

Appena concluso l’appuntamento ungherese del Circus, ultima gara prima dalla pausa estiva e quattordicesima della stagione. A vincere il GP dell’Ungheria è Lando Norris con la sua McLaren, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri. A completare il podio George Russell con la sua Mercedes.

Entrambi i piloti McLaren, dopo un’ottima gara, portano a casa una doppietta. Nonostante a vincere sia stato il pilota britannico, lo stesso ha effettuato una partenza difficile, durante la quale ha tentato l’azzardo con una sola sosta. Scelta rivelatasi vincente. Dietro di lui Piastri che dopo aver superato Leclerc, nella seconda parte di gara va all’inseguimento del compagno di squadra e tenta il sorpasso negli ultimi giri, ma conclude secondo.

Piastri vs Norris: una lotta interna continua, ma solo in pista

Un secondo posto dolce e amaro per Oscar Piastri che, nonostante i diversi tentativi, non riesce a superare Norris e prendere la prima posizione. “Ho spinto più che potevo. Dopo che ho visto che Lando tentava una sosta ho capito che dovevo superarlo in pista, ma qua è complicato”, ha dichiarato il pilota numero 81. “Ho provato alcune cose ma purtroppo oggi mi sono trovato sul lato sbagliato dalla sorte. La monoposto ha preso vita nella seconda parte di gara ed è stata grandiosa tutto il weekend, quindi grazie al team”.

“La scelta di fare una singola sosta di Lando non è stata una sorpresa, lui non aveva niente da perdere”, ha risposto Piastri alla domanda sulla questione al termine del GP di Ungheria. “Forse dovevo essere leggermente più vicino quando ho tentato il sorpasso ma sentivo che quello fosse il momento migliore perché non sapevo se al giro dopo ne avessi avuto l’occasione. Per cui ho voluto provarci anche se non è andata come previsto”, ha poi concluso il pilota della McLaren.